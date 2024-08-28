Отстранить, но с зарплатой: как проверяют белгородских чиновников?

Согласно документу, основанием для проведения проверки в отношении претендентов и муниципальных служащих является достаточная информация, представленная в письменном виде правоохранителями, государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, должностными лицами кадровых служб, постоянно действующими руководящими органами политических партий и их региональных отделений, а также СМИ. При этом анонимная информация не может служить основанием для проверки.