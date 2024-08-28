Отстранить, но с зарплатой: как проверяют белгородских чиновников?

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Согласно документу, основанием для проведения проверки в отношении претендентов и муниципальных служащих является достаточная информация, представленная в письменном виде правоохранителями, государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, должностными лицами кадровых служб, постоянно действующими руководящими органами политических партий и их региональных отделений, а также СМИ. При этом анонимная информация не может служить основанием для проверки.
Во время проверки работники кадровой службы могут беседовать с претендентом на должность или муниципальным служащим, изучать представленные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, а также получать пояснения по представленным сведениям.
Кроме этого, кадровая служба может направлять запрос в органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях:
На время проведения проверки муниципального служащего по решению представителя нанимателя могут отстранить от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки. При этом указанный срок могут продлить до 90 календарных дней.
На период отстранения от службы денежное содержание по замещаемой должности сохраняется.
Напомним, из-за недостаточно хорошо проведённых тренировок по гражданской обороне в отношении глав Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов проведут служебные проверки. По итогам специалисты дадут заключение на соответствие глав муниципалитетов и замов, которые отвечают за вопросы безопасности и гражданскую оборону, занимаемым должностям.