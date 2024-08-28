bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Белгородской области утвердили порядок проверки муниципальных служащих

Отстранить, но с зарплатой: как проверяют белгородских чиновников?

28 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI

В Белгородской области утвердили порядок проверки муниципальных служащих

Глава региона утвердил положение о проверке достоверности и полноты сведений, которые предоставляют претенденты на муниципальную службу и действующие сотрудники. Стоит отметить, что на время проверки служащего могут отстранить от работы, сохранив зарплату.

Согласно документу, основанием для проведения проверки в отношении претендентов и муниципальных служащих является достаточная информация, представленная в письменном виде правоохранителями, государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, должностными лицами кадровых служб, постоянно действующими руководящими органами политических партий и их региональных отделений, а также СМИ. При этом анонимная информация не может служить основанием для проверки.

Во время проверки работники кадровой службы могут беседовать с претендентом на должность или муниципальным служащим, изучать представленные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, а также получать пояснения по представленным сведениям.

Кроме этого, кадровая служба может направлять запрос в органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях:

  • о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендента или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
  • о достоверности и полноте представленных сведений;
  • о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

На время проведения проверки муниципального служащего по решению представителя нанимателя могут отстранить от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки. При этом указанный срок могут продлить до 90 календарных дней.

На период отстранения от службы денежное содержание по замещаемой должности сохраняется.

Напомним, из-за недостаточно хорошо проведённых тренировок по гражданской обороне в отношении глав Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов проведут служебные проверки. По итогам специалисты дадут заключение на соответствие глав муниципалитетов и замов, которые отвечают за вопросы безопасности и гражданскую оборону, занимаемым должностям.

В отношении глав трёх районов в Белгородской области проведут служебную проверку
Узнать подробнее
Читайте также:
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственностьЧто показали итоги проверки после массовых жалоб белгородцев на вонь?Прокуратура внесла представление главе УФССП из-за долга в 700 тыс. у первоклассницы
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Зарплата#Имущество#Проверка#Доходы#Чиновники#Гражданская оборона#Белгород#Муниципальная служба#Должностные лица#Обязательства
Подпишитесь
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
Сегодня, 06:39
Пять домов сгорели, ещё 22 повреждены за день после атак на Белгородскую область
Сегодня, 09:20
«Визуальный мусор» в Белгороде: какие вывески можно размещать, а какие — нельзя?
Сегодня, 08:53
Свадебный венец из дохлых мух, собранных белгородкой, попал в Новую Третьяковку
Сегодня, 09:05
БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников
Сегодня, 08:40