Ореховый спас: когда отмечаем, почему так назван и что нельзя делать в этот праздник

Ореховый спас — важный день не только для православных христиан, но и для всех славян. Это последний из трёх христианских праздников в августе. Он ознаменовывал прощание с летом и приход осени. Народ воспевал новый урожай и просил о сытой зиме.

Ореховый спас: какого числа отмечаем

Суть праздника Ореховый спас, история и традиции

Почему спас называется Ореховым?

Ореховый и хлебный спас — одно и то же?

Что можно и чего нельзя делать в Ореховый спас?