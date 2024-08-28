Ореховый спас: когда отмечаем, почему так назван и что нельзя делать в этот праздник

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Последний из августовских спасов — Ореховый, или Холщовый, — отмечается ежегодно 29 августа. Это не просто церковная традиция, но и своеобразный народный обряд. В Ореховый спас люди издревна воспевали новый урожай, которым забиты закрома после уборки полей, и готовились к наступлению холодов.
По преданию, эдесский царь по имени Авгарь, страдавший от проказы, безуспешно искал средство от своего недуга. Измученному правителю рассказали об Иисусе Христе, который, по слухам, обладал даром исцеления. Авгарь отправил своего слугу к Иисусу с письмом, в котором просил целителя прийти в Эдессу и помочь ему избавиться от болезни.
Иисус не мог прийти к бедному царю, поэтому слуга, который был художником, решил нарисовать его образ. Может, лик целителя поможет Авгарю поправиться. Но, несмотря на все усилия, у слуги ничего не получалось. Образ Иисуса словно ускользал от него, а изображение расплывалось, как только он начинал рисовать.
Именно перенесение чудотворного Нерукотворного Образа Спасителя в Константинополь празднуют религиозные люди на Ореховый спас.
На Руси самый жаркий месяц — август — был ещё и месяцем ярмарок. 16 августа по старому и 19 августа по новому календарю наши предки освящали урожай и ткани с изображением Христа в храмах. Домотканое полотно они везли на ярмарку и продавали. Так они не только зарабатывали деньги, но и освобождали место под новые холсты.
Много примет связано с этим праздником. Все знали: чтобы удача преследовала тебя до конца года, непременно нужно увидеть в Ореховый спас змею. Следующее лето обязательно будет тёплым, если в этот день разразится гроза. А вот стоит пойти дождю, он задержится ещё на несколько дней.
В Ореховый спас провожали не только лето, но и птиц. Покров день будет морозным, если все журавлю отлетят к третьему спасу.
«Ореховым» третий спас прозвали в народе. Люди только закончили собирать созревший урожай, как в лесу спели орехи. Из перемычек грецких орехов хозяйки делали целебную ореховую настойку на зиму. Потом её добавляли в горячий чай. Лучше лекарства от простуды было не найти.
У Орехового спаса много названий. Ещё его прозвали «Хлебным». К этому празднику все злаковые культуры уже собрали с полей, осталось лишь посеять озимые. Из нового зерна пекли хлеб и благодарили за него Бога. Хлебом по православной традиции было принято накормить ближних и нуждающихся.
Этот день принято начинать с церкви, посещать праздничные богослужения в храмах. Можно помолиться, освятить урожай. Тогда часть пищи забирают домой, а другую — отдают нищим.
Ореховый спас подходит для сбора урожая, похода в лес за орехами или заготовок овощей, грибов, ягод и орехов на зиму. Можно приготовить из свежего зерна и орехов пироги и караваи.
Чтобы удачно сложился следующий год, нужно собрать всю родню, знакомых, соседей и случайных прохожих за столом и накормить досыта. Им также можно преподнести символические дары, например, орешки и пирожки с разнообразной начинкой. Особым подарком считается холщовое полотенце.
В Ореховый спас, как и в другие религиозные праздники, нельзя перебарщивать со спиртными напитками. Не стоит заниматься тяжёлым физическим трудом или рукоделием — лучше посвятить время отдыху. Нельзя оставаться равнодушным при виде нуждающихся.
До Орехового православные верующие отмечают ещё два спаса. Первый из них — Медовый спас, или Спас на воде, который традиционно приходится на 14 августа.
В этот день на Руси было принято освящать колодцы, совершать крестные ходы к рекам и озёрам, купаться самим и мыть домашних животных. Пасечники относили в храм для освящения первые соты, а женщины пекли пряники и блины.
Второй спас — Яблочный — отмечается 19 августа. В Ореховый спас люди преподносили к столу хлеб и орехи, а в Яблочный спас главная роль отводилась яблокам. Их тоже относили в церкви, пекли с ними пирожки, варили из яблок варенье.