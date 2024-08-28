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Ранее белгородцы жаловались на невыносимую духоту в больницах

Не зря жаловались? Роспотребнадзор нашёл нарушения в двух больницах Белгорода

28 августа 2024, 10:33
Фото: 1MI
Ранее белгородцы жаловались на невыносимую духоту в больницах

В двух больницах Белгорода нашли нарушения требований санитарных правил

Речь идёт об областной больнице и об онкологическом диспансере. Именно там обнаружили превышение допустимой температуры, влажности и скорости движения воздуха. Подробнее о проверке Роспотребнадзора и работе прокуратуры сообщили в пресс-службе ведомства.

Белгородцы неоднократно жаловались на условия в областной клинической больнице имени Святителя Иоасафа и в онкологическом диспансере. Из-за множества обращений Роспотребнадзор в июле текущего года провёл проверку в этих двух медучреждениях. Специалисты взяли замеры и пробы воздуха, чтобы при наличии зафиксировать превышение допустимого уровня температуры, влажности и скорости движения воздуха.

Результаты проверки показали, что климат в больницах действительно не соответствует требованиям санитарных правил, что нарушает законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.4 КоАП РФ). Нарушение карается штрафом до 2 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адреса главных врачей больниц. Кроме того, в отношении заместителей главных врачей по хозяйственной части заведены административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП РФ — штраф 1-2 тыс. рублей для должностных лиц).

Пациенты ранее жаловались на сильную жару в онкологическом диспансере, но главврач отвечал им, что температура в корпусах в пик жары не превышает +30 градусов.

Такие же проблемы, по словам белгородцев, наблюдались и в десяти других медицинских учреждениях. При этом пациентки перинатального центра даже сравнили условия с тюремными.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Больница#Областная больница#Новости Белгорода#Онкодиспансер#Белгород#Духота
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