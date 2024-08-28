Не зря жаловались? Роспотребнадзор нашёл нарушения в двух больницах Белгорода

Белгородцы неоднократно жаловались на условия в областной клинической больнице имени Святителя Иоасафа и в онкологическом диспансере. Из-за множества обращений Роспотребнадзор в июле текущего года провёл проверку в этих двух медучреждениях. Специалисты взяли замеры и пробы воздуха, чтобы при наличии зафиксировать превышение допустимого уровня температуры, влажности и скорости движения воздуха.