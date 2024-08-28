Не зря жаловались? Роспотребнадзор нашёл нарушения в двух больницах Белгорода

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Белгородцы неоднократно жаловались на условия в областной клинической больнице имени Святителя Иоасафа и в онкологическом диспансере. Из-за множества обращений Роспотребнадзор в июле текущего года провёл проверку в этих двух медучреждениях. Специалисты взяли замеры и пробы воздуха, чтобы при наличии зафиксировать превышение допустимого уровня температуры, влажности и скорости движения воздуха.
Результаты проверки показали, что климат в больницах действительно не соответствует требованиям санитарных правил, что нарушает законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.4 КоАП РФ). Нарушение карается штрафом до 2 тысяч рублей.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адреса главных врачей больниц. Кроме того, в отношении заместителей главных врачей по хозяйственной части заведены административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП РФ — штраф 1-2 тыс. рублей для должностных лиц).
Пациенты ранее жаловались на сильную жару в онкологическом диспансере, но главврач отвечал им, что температура в корпусах в пик жары не превышает +30 градусов.
Такие же проблемы, по словам белгородцев, наблюдались и в десяти других медицинских учреждениях. При этом пациентки перинатального центра даже сравнили условия с тюремными.