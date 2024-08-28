Могут ли белгородцы рассчитывать на льготные авиаперелёты? Ответили власти

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Жители Белгородской области поинтересовались: смогут ли они воспользоваться субсидированными авиабилетами? Это специальные билеты на некоторые направления, которые стоят в два-три раза дешевле обычных. Разница в цене покрывается из региональных бюджетов.
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко объяснил, что по закону такие льготы не предусмотрены. Однако компании могут предоставлять их по своему усмотрению.
Недавно авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что пассажиры из Белгородской и Курской областей смогут бесплатно изменить дату своего перелёта на любую другую. Переоформить билет можно будет только один раз, при этом маршрут останется прежним.
Также белгородцы и куряне в течение срока действия билета смогут вернуть его и получить потраченные средства обратно, например, если у них по уважительной причине не будет возможности явиться на рейс.
Отметим, что аэропорт в Белгороде не работает с февраля 2022 года. Только в тот год убытки аэропорта превысили 160 миллионов рублей. В прошлом году руководство запросило у Росавиации компенсацию, но согласовать всю необходимую сумму для покрытия ущерба не получилось.