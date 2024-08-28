Могут ли белгородцы рассчитывать на льготные авиаперелёты? Ответили власти

Отметим, что аэропорт в Белгороде не работает с февраля 2022 года. Только в тот год убытки аэропорта превысили 160 миллионов рублей. В прошлом году руководство запросило у Росавиации компенсацию, но согласовать всю необходимую сумму для покрытия ущерба не получилось.