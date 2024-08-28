bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Белгородцы надеются на субсидированные авиаперелёты. Но зря

Могут ли белгородцы рассчитывать на льготные авиаперелёты? Ответили власти

28 августа 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы надеются на субсидированные авиаперелёты. Но зря

Белгородцам ответили, могут ли они рассчитывать на льготные перелёты

Аэропорт Белгорода закрыт больше двух лет, но жителей всё равно тянет в небо. Потянет ещё сильнее, если часть стоимости перелёта будет покрываться из регионального бюджета. Это называется субсидированным авиабилетом. Власти рассказали, смогут ли белгородцы получить такую возможность.

Жители Белгородской области поинтересовались: смогут ли они воспользоваться субсидированными авиабилетами? Это специальные билеты на некоторые направления, которые стоят в два-три раза дешевле обычных. Разница в цене покрывается из региональных бюджетов.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко объяснил, что по закону такие льготы не предусмотрены. Однако компании могут предоставлять их по своему усмотрению.

Недавно авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что пассажиры из Белгородской и Курской областей смогут бесплатно изменить дату своего перелёта на любую другую. Переоформить билет можно будет только один раз, при этом маршрут останется прежним.

Также белгородцы и куряне в течение срока действия билета смогут вернуть его и получить потраченные средства обратно, например, если у них по уважительной причине не будет возможности явиться на рейс.

Отметим, что аэропорт в Белгороде не работает с февраля 2022 года. Только в тот год убытки аэропорта превысили 160 миллионов рублей. В прошлом году руководство запросило у Росавиации компенсацию, но согласовать всю необходимую сумму для покрытия ущерба не получилось.

Не работающий больше года аэропорт в Белгороде поддержат деньгами
Узнать подробнее
Читайте также:
Baza: аэропорт Белгорода был атакован беспилотником ВСУАэропорт Старого Оскола сменил руководителяВладелец белгородского аэропорта попал под санкции ЕС
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Субсидии#Курская область#Аэропорт#Пассажиры#Новости Белгорода#Компенсация#Авиабилеты#Белгород
Подпишитесь
Сотни заявлений и 6 млн долга: Халаимов заявил, что он жертва рейдеров, а не мошенник
Сегодня, 14:06
БПЛА атаковали два белгородских села: повреждены дом, «Газель» и легковое авто
Сегодня, 13:11
Законная или нет платная парковка в центре Белгорода? Отвечает мэрия
Сегодня, 12:02
Хтей прокомментировал новость о пожаре в его квартире в Москве. Что известно?
Сегодня, 12:28
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
Сегодня, 06:39
БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников
Сегодня, 08:40