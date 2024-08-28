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В Белгородской области предоставляют услугу криоконсервации, однако спрос на неё упал

Криоконсервация биоматериала: цена, какие анализы нужны, когда могут отказать

28 августа 2024, 10:50
Фото: 1MI
В Белгородской области предоставляют услугу криоконсервации, однако спрос на неё упал

Белгородские мужчины чаще пользуются криоконсервацией биоматериала, чем женщины

За последние три года спрос на услугу упал. При этом мужчины также чаще используют законсервированный биоматериал, чем женщины. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

В 2022 году услугой криоконсервации биоматериала воспользовались 52 человека — это 49 мужчин и три женщины. В 2023 году биоматериал криоконсервации подвергли 40 мужчин и две женщины, а в текущем году — 25 мужчин и шесть женщин.

При этом использовали законсервированный биоматериал в 2022 году 24 человека (22 мужчины и две женщины). В 2023 году только мужчины использовали свой законсервированный биоматериал (29 человек), а в текущем году — 21 мужчина и одна женщина.

В региональном правительстве отметили, что стоимость услуги по криоконсервации биоматериала составляет для мужчин — 4288 ₽, для женщин — 53 920 ₽.

Для проведения забора биоматериалов нужно пройти определённые биологические исследования. Для мужчин — RW, ВИЧ, HCV, специнфекции, спермограмма. Для женщин — комплекс медицинских анализов. Для этого необходимо обратиться на первичную консультацию в отделение вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра областной больницы.

При этом в предоставлении услуги по криоконсервации биоматериала могут отказать. Например, если по результатам проведённых исследований у пациента выявлены острое воспалительное или инфекционное заболевание, или если у биоматериала выявили отрицательные характеристики. Также ограничением может стать возраст до 18 лет.

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