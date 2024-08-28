Криоконсервация биоматериала: цена, какие анализы нужны, когда могут отказать

При этом в предоставлении услуги по криоконсервации биоматериала могут отказать. Например, если по результатам проведённых исследований у пациента выявлены острое воспалительное или инфекционное заболевание, или если у биоматериала выявили отрицательные характеристики. Также ограничением может стать возраст до 18 лет.