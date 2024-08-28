Криоконсервация биоматериала: цена, какие анализы нужны, когда могут отказать

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В 2022 году услугой криоконсервации биоматериала воспользовались 52 человека — это 49 мужчин и три женщины. В 2023 году биоматериал криоконсервации подвергли 40 мужчин и две женщины, а в текущем году — 25 мужчин и шесть женщин.
При этом использовали законсервированный биоматериал в 2022 году 24 человека (22 мужчины и две женщины). В 2023 году только мужчины использовали свой законсервированный биоматериал (29 человек), а в текущем году — 21 мужчина и одна женщина.
В региональном правительстве отметили, что стоимость услуги по криоконсервации биоматериала составляет для мужчин — 4288 ₽, для женщин — 53 920 ₽.
Для проведения забора биоматериалов нужно пройти определённые биологические исследования. Для мужчин — RW, ВИЧ, HCV, специнфекции, спермограмма. Для женщин — комплекс медицинских анализов. Для этого необходимо обратиться на первичную консультацию в отделение вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра областной больницы.
При этом в предоставлении услуги по криоконсервации биоматериала могут отказать. Например, если по результатам проведённых исследований у пациента выявлены острое воспалительное или инфекционное заболевание, или если у биоматериала выявили отрицательные характеристики. Также ограничением может стать возраст до 18 лет.