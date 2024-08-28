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Published Сегодня, 15:28

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Количество подписчиков телеграм-канала Mash достигло 3 миллионов

Количество подписчиков телеграм-канала Mash достигло 3 миллионов

28 августа 2024, 15:28
Фото: 1MI
Mash пополнил перечень самых популярных российских новостных телеграм-каналов, войдя в первую тройку каналов по цитируемости (по данным «Медиалогии») и став лидером по охватам в категории «Новости и СМИ» (согласно информации TGstat).

Канал Mash, являющийся частью медиахолдинга News Media, завоевал лояльность у интернет-пользователей благодаря быстрой подаче новостного контента, авторским и экспертным публикациям и комфортному, понятному стилю общения с аудиторией.

По словам генерального директора холдинга News Media Максима Иксанова, холдинг не единожды подтверждал статус ведущей организации рынка новых медиа. Наглядным примером успешности является телеграм-канал Mash. Количество его подписчиков составляет более трех миллионов. В течение нескольких месяцев канал занимает лидирующую позицию по охватам просмотров публикаций. Прирост аудитории за текущий год составил 39%, а средний охват одной публикации — свыше 1 млн. Такие результаты были достигнуты благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. В настоящее время новые медиа формируют повестку и общественное мнение не меньше, чем привычные СМИ, все чаще ссылающиеся на телеграм-каналы и посещающие их в поисках достоверной информации.

Согласно заявлению главного редактора Mash Евгения Новикова, канал формирует новостную повестку таким образом, чтобы у подписчиков сложилась полная картина происходящего в России и мире. «Мы являемся неким информационным фильтром, публикуя только самые актуальные инфоповоды. Mash избавляет подписчиков от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей», — подытожил он.

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