Количество подписчиков телеграм-канала Mash достигло 3 миллионов

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Канал Mash, являющийся частью медиахолдинга News Media, завоевал лояльность у интернет-пользователей благодаря быстрой подаче новостного контента, авторским и экспертным публикациям и комфортному, понятному стилю общения с аудиторией.
По словам генерального директора холдинга News Media Максима Иксанова, холдинг не единожды подтверждал статус ведущей организации рынка новых медиа. Наглядным примером успешности является телеграм-канал Mash. Количество его подписчиков составляет более трех миллионов. В течение нескольких месяцев канал занимает лидирующую позицию по охватам просмотров публикаций. Прирост аудитории за текущий год составил 39%, а средний охват одной публикации — свыше 1 млн. Такие результаты были достигнуты благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. В настоящее время новые медиа формируют повестку и общественное мнение не меньше, чем привычные СМИ, все чаще ссылающиеся на телеграм-каналы и посещающие их в поисках достоверной информации.
Согласно заявлению главного редактора Mash Евгения Новикова, канал формирует новостную повестку таким образом, чтобы у подписчиков сложилась полная картина происходящего в России и мире. «Мы являемся неким информационным фильтром, публикуя только самые актуальные инфоповоды. Mash избавляет подписчиков от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей», — подытожил он.