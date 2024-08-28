Количество подписчиков телеграм-канала Mash достигло 3 миллионов

По словам генерального директора холдинга News Media Максима Иксанова, холдинг не единожды подтверждал статус ведущей организации рынка новых медиа. Наглядным примером успешности является телеграм-канал Mash. Количество его подписчиков составляет более трех миллионов. В течение нескольких месяцев канал занимает лидирующую позицию по охватам просмотров публикаций. Прирост аудитории за текущий год составил 39%, а средний охват одной публикации — свыше 1 млн. Такие результаты были достигнуты благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. В настоящее время новые медиа формируют повестку и общественное мнение не меньше, чем привычные СМИ, все чаще ссылающиеся на телеграм-каналы и посещающие их в поисках достоверной информации.