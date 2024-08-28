Хтей прокомментировал новость о пожаре в его квартире в Москве. Что известно?

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Олимпийский чемпион и бывший белгородский депутат Тарас Хтей прокомментировал информацию о пожаре в его московской квартире. Он отметил, что в момент возгорания дома находилась его дочь, которая почувствовала запах гари и вызвала службу спасения.
Никто из его семьи не пострадал, но у дочери сгорел паспорт.
Ранее публикации о пожаре в квартире Тараса Хтея представили Telegram-каналы Baza и Shot. По их информации, возгорание случилось из-за зажжённой ароматической свечи. Эвакуировать из дома пришлось 350 человек.
В интернете также публиковали фотографии якобы квартиры семейства Хтей: внутри полностью выгорела одна комната.