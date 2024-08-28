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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тарас Хтей

Хтей прокомментировал новость о пожаре в его квартире в Москве. Что известно?

28 августа 2024, 12:28
Фото: личная страница Тараса Хтея
Тарас Хтей

Хтей подтвердил информацию о пожаре в его московской квартире

Пожар в московской квартире Тараса Хтея действительно случился, но, помимо техники, паспорта и самого жилья, никто не пострадал. Об этом сенатор Совфеда от Белгородской области сообщил журналистам РБК.
Сюжет
Пожар

Олимпийский чемпион и бывший белгородский депутат Тарас Хтей прокомментировал информацию о пожаре в его московской квартире. Он отметил, что в момент возгорания дома находилась его дочь, которая почувствовала запах гари и вызвала службу спасения.

Никто из его семьи не пострадал, но у дочери сгорел паспорт.

Ранее публикации о пожаре в квартире Тараса Хтея представили Telegram-каналы Baza и Shot. По их информации, возгорание случилось из-за зажжённой ароматической свечи. Эвакуировать из дома пришлось 350 человек.

В интернете также публиковали фотографии якобы квартиры семейства Хтей: внутри полностью выгорела одна комната.

Baza: дочь Тараса Хтея из-за аромасвечи устроила пожар в их московской квартире
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пожар#Москва#Новости Белгорода#Тарас Хтей#Белгород#Свечи
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