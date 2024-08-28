Хранителя «счастливых пользователей» и главного по тесту ищут в Белгороде
28 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
Белгородцам предлагают стать хранителем «счастливых пользователей»
В Белгородской области представили топ-10 необычных вакансий
В Белгородской области, как и в других российских регионах, также есть место довольно необычным вакансиям. На какие должности ищут сотрудников в регионе и какую зарплату им предлагают, рассказали в hh.ru.
В регионе выделили десять самых необычных вакансий среди более 11 тысяч предложений. Самыми непривычными оказались:
вакансия кегомойщика — компания ищет сотрудника, который будет обмывать кеги для пива на специальном оборудовании, а после наливать в чистые кеги новое пиво. Платят за это 40 тысяч рублей;
редактор журнала для сельских жителей: на работу приглашают человека не моложе 60 лет, можно без опыта работы. Однако обязательны знания деревенской жизни и лайфхаков огородников и садовников, а также багаж советов для дома и сельского быта. Чтобы получать до 40 тысяч рублей, нужно иметь свой компьютер или ноутбук, грамотно писать и творчески мыслить;
плетельщица изделий из искусственного ротанга нужна для производства садовой мебели. Обучить этому могут бесплатно, а заработная плата также начинается от 40 тысяч рублей. Сотрудникам обещают корпоративы, а их детям — новогодние подарки;
кальянный мастер должен быстро и качественно обслуживать посетителей. Платить ему собираются от 35 тысяч до 60 тысяч рублей до вычета налогов;
помощник нужен подсобному хозяйству для выращивания лошадей, бычков, баранов, кур и гусей, а также для доения коров, работе на тракторе и другой технике. При зарплате в 40 тысяч рублей с процентом от реализованной продукции предлагается и бесплатное проживание;
тестовод должен уметь готовить тесто. На работу с зарплатой в 48 тысяч рублей начальство предлагает доставку служебным транспортом, бесплатные обеды и ежегодное повышение ставки;
требуется и редактор со знанием арабского языка. Сотрудник должен уметь переводить тексты, редактировать, оценивать качество ответов на запросы и разделять материалы на «хорошие» и «плохие». Не будет лишним и знание английского языка на уровне B2-C1. Работать можно удалённо, а в час платят примерно 400 рублей;
ищут стюарда-официанта на скоростной поезд, который за восемь часов может посетить две столицы. На руки предлагают от 75 тысяч рублей, есть ежегодный оплачиваемый отпуск и возможность карьерного роста. Иногородним предоставляют жильё;
хранитель «счастья пользователей» в финтех-сервисах может получать от 25 тысяч до 38,5 тысячи рублей. В обязанности входит помощь пользователям. Тоже удалёнка, но с компенсацией стоимости интернета;
технический писатель должен разрабатывать документацию на информационные системы, а также заниматься её проверкой. Необходимо высшее образование, знание программного обеспечения, грамотная речь, а также усидчивость и внимательность к деталям. Месячный доход в вакансии не раскрыли.