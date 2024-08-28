Хранителя «счастливых пользователей» и главного по тесту ищут в Белгороде

В Белгородской области представили топ-10 необычных вакансий

В Белгородской области, как и в других российских регионах, также есть место довольно необычным вакансиям. На какие должности ищут сотрудников в регионе и какую зарплату им предлагают, рассказали в hh.ru.

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