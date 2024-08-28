Эволюция в микромасштабе: как древние вирусы влияли на экосистемы прошлого

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Один из участников экспедиции, Лонни Томпсон, учёный, специализирующийся на истории климата и льда, отмечает, что образцы могут содержать уникальные находки, например, геномы древних вирусов, обитавших на планете многие тысячи лет назад.
В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience, Томпсон и его коллеги представили результаты анализа образца льда, извлечённого с ледника Гулия на Тибетском плато. Учёным удалось обнаружить и описать около 1705 геномов вирусов, что в 50 раз больше, чем ранее известные данные о вирусах, найденных во льдах.
Часто речь идет о потенциальной опасности возрождения болезнетворных вирусов из древнего льда. Однако геномы вирусов, найденные в образце с ледника Гулия, атакуют только бактерии и археи, не представляя угрозы людям, животным или растениям.
Тем не менее старые микробы играли важную роль в прошлом, влияя на разнообразие и эволюцию. Вирусы могли повлиять на обмен веществ в экосистеме, контролируя поглощение и выделение различных соединений.
Исследователи извлекли ДНК из девяти различных слоёв образца, каждый соответствует определённому периоду времени и климатическим условиям. Самый свежий слой датируется 160 годами назад, а самый древний — более 41 000 лет. Путём генетического анализа учёные выявили различные штаммы вирусов и изучили, как менялось их количество в зависимости от климата.
Во время холодных периодов вирусные сообщества на леднике Гулия были сходны, в то время как в тёплые периоды были уникальные виды вирусов. Разнообразная коллекция организмов найдена в слое, принадлежащем периоду около 11 500 лет назад, когда происходил переход от ледникового периода к более тёплому Голоцену.
Дополнительный анализ указал, что большинство вирусов, обнаруженных в образце льда, уникальны для ледника Гулия и не встречаются нигде на Земле.