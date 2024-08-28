Эволюция в микромасштабе: как древние вирусы влияли на экосистемы прошлого

Во время холодных периодов вирусные сообщества на леднике Гулия были сходны, в то время как в тёплые периоды были уникальные виды вирусов. Разнообразная коллекция организмов найдена в слое, принадлежащем периоду около 11 500 лет назад, когда происходил переход от ледникового периода к более тёплому Голоцену.