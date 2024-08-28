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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:13

ВСУ вновь атакуют Белгородскую область беспилотниками

БПЛА атаковали два белгородских села: повреждены дом, «Газель» и легковое авто

28 августа 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ вновь атакуют Белгородскую область беспилотниками

ВСУ ударили беспилотниками по Таврово и Мокрой Орловке в Белгородской области

Ещё одна атака Вооружённых сил Украины на регион с помощью беспилотников. Второй раз за сутки на Белгородский район и ещё одна — на Грайворонский горокруг. Есть повреждения в частном секторе. Предварительно, из мирного населения никто не пострадал.

Новая атака беспилотников на Белгородскую область, последствия есть в двух сёлах. О пострадавших информации не поступало.

Дрон-камикадзе атаковал припаркованную в селе Таврово Белгородского района «Газель». У транспорта повреждён кузов.

Утром в Белгородском районе ВСУ также атаковали Петровку и Новостроевку-Первую. Сгорели пять домов и машины.

Ещё два дрона нанесли удары по селу Мокрая Орловка Грайворонского горокруга. Один из них сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. Разрушено крыльцо, в доме выбило остекление и посекло осколками забор.

Другой FPV-дрон атаковал припаркованную «легковушку». В машине выбило стёкла.

Пять домов сгорели, ещё 22 повреждены за день после атак на Белгородскую область
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