БПЛА атаковали два белгородских села: повреждены дом, «Газель» и легковое авто

ВСУ ударили беспилотниками по Таврово и Мокрой Орловке в Белгородской области

Ещё одна атака Вооружённых сил Украины на регион с помощью беспилотников. Второй раз за сутки на Белгородский район и ещё одна — на Грайворонский горокруг. Есть повреждения в частном секторе. Предварительно, из мирного населения никто не пострадал.