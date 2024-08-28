БПЛА атаковали два белгородских села: повреждены дом, «Газель» и легковое авто

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Новая атака беспилотников на Белгородскую область, последствия есть в двух сёлах. О пострадавших информации не поступало.
Дрон-камикадзе атаковал припаркованную в селе Таврово Белгородского района «Газель». У транспорта повреждён кузов.
Утром в Белгородском районе ВСУ также атаковали Петровку и Новостроевку-Первую. Сгорели пять домов и машины.
Ещё два дрона нанесли удары по селу Мокрая Орловка Грайворонского горокруга. Один из них сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. Разрушено крыльцо, в доме выбило остекление и посекло осколками забор.
Другой FPV-дрон атаковал припаркованную «легковушку». В машине выбило стёкла.