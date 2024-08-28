Белгородку расстроило, что фильмы на акции «Ночь кино» показывали ночью

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Жительница Белгорода в субботу, 24 августа, посетила с внуком «Ночь кино» в Центре народного творчества. Она поблагодарила сотрудников за организацию мероприятия, в том числе за проведение в дневное время.
«Для сравнения: вечером пришли в Дубовской ДК. Здесь данное мероприятие проводилось „для галочки“. Скажите, почему кинопоказы начинались в 18:00 и длились до часу ночи? На кого рассчитано данное время? Подростки должны быть дома в 22:00–23:00. Пенсионеры и дети не будут сидеть до такого времени, кроме ненормальных. Интересно, сама директор смотрела этот кинопоказ до часу ночи? Она подумала о своих сотрудниках? Как они ночью будут добираться домой? В регионе режим ЧС! Какие ночные сеансы?» — задала вопросы женщина.
На её обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она отметила, что кинопоказы организовали в рамках акции «Ночь кино», а последний показ, начало которого было запланировано на 22:00, рассчитан на взрослую аудиторию.
«Учтём ваши пожелания при дальнейшем планировании данной акции», — дополнила свой ответ чиновница.
Отметим, что в Белгороде также проходила акция «Ночь кино». Все кинопоказы устраивали с 12:00 до 22:00 — в дневное, а не ночное время.