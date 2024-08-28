Белгородку расстроило, что фильмы на акции «Ночь кино» показывали ночью

Белгородку озадачило то, что фильмы на «Ночь кино» в одном из ДК показывали ночью, а не днём. По её мнению, такие кинопоказы устроили «для галочки», потому что время организаторы выбрали не подходящее для населения. Ситуацию прокомментировала глава района Анна Куташова.

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