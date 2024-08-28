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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Фото с места смертельной аварии в Белгородской области

Автобус в Белгородской области насмерть сбил 25-летнего пешехода

28 августа 2024, 09:35
Фото: региональное УМВД
Фото с места смертельной аварии в Белгородской области
В Старом Осколе произошла смертельная авария с участием автобуса и пешехода. Утром 28 августа транспорт наехал на молодого мужчину, который шёл по дороге. Подробности аварии выясняют, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сюжет
ДТП

Сегодня, 28 августа, примерно в девять часов утра на дороге в Старом Осколе произошла смертельная авария. Автобус ПАЗ-3205 под управлением 42-летнего водителя наехал на 25-летнего пешехода, который шёл по проезжей части в попутном направлении.

Мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Проведённое освидетельствование показало, что водитель автобуса на момент аварии был трезв. Внутри транспорта пассажиров не было, так как он не был на маршруте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Автобус#Пешеход#Гибель#Новости Старого Оскола#Пассажирский автобус
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