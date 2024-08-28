Автобус в Белгородской области насмерть сбил 25-летнего пешехода

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Published Сегодня, 09:35
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Сегодня, 28 августа, примерно в девять часов утра на дороге в Старом Осколе произошла смертельная авария. Автобус ПАЗ-3205 под управлением 42-летнего водителя наехал на 25-летнего пешехода, который шёл по проезжей части в попутном направлении.
Мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Проведённое освидетельствование показало, что водитель автобуса на момент аварии был трезв. Внутри транспорта пассажиров не было, так как он не был на маршруте.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.