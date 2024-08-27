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Качество воздуха проверили в Белгородской области после жалоб жителей

Вонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцев

27 августа 2024, 08:15
Фото: 1MI
Качество воздуха проверили в Белгородской области после жалоб жителей

В минприроды ответили на жалобы белгородцев на неприятный запах

Недавно местные жители стали массово жаловаться на резкий запах. Местные власти объяснили ситуацию горением торфяников или хвойной подстилки, но проблема осталась. Специалисты провели исследования воздуха. О результатах рассказал министр природопользования Белгородской области.

Местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах и задымление в Белгороде и Белгородском районе. Специалисты Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели забор проб атмосферного воздуха в зоне, прилегающей к жилой застройке.

Пробы воздуха были исследованы в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Сотрудники лаборатории определяли, превышает ли норму содержание оксида углерода, диоксида серы, метана, формальдегида, фенола, сажи, взвешенных веществ и мелкодисперсных взвешенных частиц.

Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев сообщил, что превышения предельно допустимых концентраций исследуемых веществ не обнаружено.

Белгородцев такой ответ не устроил. Хотя с воздухом, по результатам исследований, всё в порядке, запах резины остался. Особенно отчётливо он чувствуется под вечер.

Жалобы начались с 25 августа. Сначала в региональном МЧС жителям якобы сообщили, что запах связан с горением торфяников. Но позже выдвинули другую версию: глава Белгородского района заявила, что в селе Нижний Ольшанец горит хвойная подстилка.

Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что сначала в регионе загорелся камыш, а затем огонь перекинулся на поля фильтрации водоканала.

Не резина, а хвойная подстилка? Белгородцы не поверили объяснению о неприятном запахе
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