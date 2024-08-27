Вонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцев

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах и задымление в Белгороде и Белгородском районе. Специалисты Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели забор проб атмосферного воздуха в зоне, прилегающей к жилой застройке.
Пробы воздуха были исследованы в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Сотрудники лаборатории определяли, превышает ли норму содержание оксида углерода, диоксида серы, метана, формальдегида, фенола, сажи, взвешенных веществ и мелкодисперсных взвешенных частиц.
Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев сообщил, что превышения предельно допустимых концентраций исследуемых веществ не обнаружено.
Белгородцев такой ответ не устроил. Хотя с воздухом, по результатам исследований, всё в порядке, запах резины остался. Особенно отчётливо он чувствуется под вечер.
Жалобы начались с 25 августа. Сначала в региональном МЧС жителям якобы сообщили, что запах связан с горением торфяников. Но позже выдвинули другую версию: глава Белгородского района заявила, что в селе Нижний Ольшанец горит хвойная подстилка.
Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что сначала в регионе загорелся камыш, а затем огонь перекинулся на поля фильтрации водоканала.