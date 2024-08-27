«В тюрьме лучше»: беременные белгородки — об условиях в перинатальном центре

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Беременные пациентки белгородского перинатального центра сравнивают учреждение с тюрьмой. Одна из женщин пишет, что в палатах душно, окна открыть нельзя, потому что они все закрыты на замок, а выйти на свежий воздух роженицам не разрешают.
«Просто нет уже никаких сил, в палатах душно, открыть окно нельзя, выйти нельзя. Родственников не пускают, выходить к ним тоже нельзя. Тут не два дня лежишь, а неделями, неужели это так надо? У нас беременные хуже заключённых?» — написала одна из возмущённых девушек.
Она уже обращалась с жалобами к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову, но тот объяснил, что окна открывать не положено по технике безопасности, а пропускной режим устанавливает главврач.
Вот только в другом перинатальном центре, рассказывает пациентка, таких строгих ограничений нет. И с детьми, и с мамами ничего от этого не случилось.
В этот раз ей ответил главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Роман Проценко. С его слов, в учреждении эффективно работает приточно-вытяжная система, но, если требуется, можно открыть окна на проветривание как частично, так и полностью, обратившись к персоналу больницы. А вот с выходом на улицу всё не так однозначно.
«Возможность организации прогулок на свежем воздухе обусловлена особенностями пропускного и внутриобъектового режимов городской больницы № 2 Белгорода, так как перинатальный центр располагается на территории данного учреждения. Прошу с пониманием относиться к сложившейся ситуации», — ответил главврач.
На духоту в медучреждениях белгородцы жаловались ещё в начале лета. Тогда больницы обещали снабдить кондиционерами.