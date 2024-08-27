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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Беременные белгородки жалуются на духоту в перинатальном центре

«В тюрьме лучше»: беременные белгородки — об условиях в перинатальном центре

27 августа 2024, 13:29
Фото: 1MI
Беременные белгородки жалуются на духоту в перинатальном центре

Белгородки пожаловались на условия в перинатальном центре

Жара успела уйти и вернуться в регион, а белгородцы продолжают жаловаться на духоту в больницах. Теперь претензии начали поступать от наиболее уязвимой категории пациентов — беременных женщин и рожениц. По их словам, условия в перинатальном центре хуже, чем в тюрьме. Им ответило руководство.

Беременные пациентки белгородского перинатального центра сравнивают учреждение с тюрьмой. Одна из женщин пишет, что в палатах душно, окна открыть нельзя, потому что они все закрыты на замок, а выйти на свежий воздух роженицам не разрешают.

«Просто нет уже никаких сил, в палатах душно, открыть окно нельзя, выйти нельзя. Родственников не пускают, выходить к ним тоже нельзя. Тут не два дня лежишь, а неделями, неужели это так надо? У нас беременные хуже заключённых?» — написала одна из возмущённых девушек.

Она уже обращалась с жалобами к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову, но тот объяснил, что окна открывать не положено по технике безопасности, а пропускной режим устанавливает главврач.

Вот только в другом перинатальном центре, рассказывает пациентка, таких строгих ограничений нет. И с детьми, и с мамами ничего от этого не случилось.

Ответ регионального министра здравоохранения Иконникова на жалобуОтвет регионального министра здравоохранения Иконникова на жалобу
Ответ регионального министра здравоохранения Иконникова на жалобуОтвет регионального министра здравоохранения Иконникова на жалобу
Ответ регионального министра здравоохранения Иконникова на жалобу
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

В этот раз ей ответил главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Роман Проценко. С его слов, в учреждении эффективно работает приточно-вытяжная система, но, если требуется, можно открыть окна на проветривание как частично, так и полностью, обратившись к персоналу больницы. А вот с выходом на улицу всё не так однозначно.

«Возможность организации прогулок на свежем воздухе обусловлена особенностями пропускного и внутриобъектового режимов городской больницы № 2 Белгорода, так как перинатальный центр располагается на территории данного учреждения. Прошу с пониманием относиться к сложившейся ситуации», — ответил главврач.

На духоту в медучреждениях белгородцы жаловались ещё в начале лета. Тогда больницы обещали снабдить кондиционерами.

На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров
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