«В тюрьме лучше»: беременные белгородки — об условиях в перинатальном центре

В этот раз ей ответил главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Роман Проценко. С его слов, в учреждении эффективно работает приточно-вытяжная система, но, если требуется, можно открыть окна на проветривание как частично, так и полностью, обратившись к персоналу больницы. А вот с выходом на улицу всё не так однозначно.