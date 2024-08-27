В Тульской области действует желтое предупреждение о лесных пожарах

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
В ближайшие дни 30-градусная жара не отступит. Днем воздух будет прогреваться до +31 градуса. В ночные часы — до +17. Погода будет ясной и практически безветренной, пишет tsn24.ru.
В связи с аномальной жарой ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в течение всей рабочей недели погода в Тульской области будет ясной. А вот начало сентября выдастся прохладным. Бабье лето придет в конце сентября и будет недолгим.
В связи с жарой на улицах Тулы организована бесплатная раздача питьевой воды. Двенадцать точек раздачи работают ежедневно с 10:00 утра до 19:00 вечера.