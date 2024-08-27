В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Въезд в ещё один населённый пункт ограничивают в Белгородской области. Речь идёт о селе Вязовое в Краснояружском районе. Въезд туда ограничен с сегодняшнего дня, 27 августа.
В населённом пункте будет действовать тот же режим, что и в краснояружской Колотиловке.
В ближайшие три месяца попасть в Вязовое можно будет только по разрешению администрации села. Будет установлен блокпост на въезде. Делаем всё для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие.
Вячеслав Гладков
Напомним, что ещё в начале месяца жителям Вязового предлагали уехать на время — в ПВР или съёмное жильё. При выборе последнего варианта предлагалась частичная компенсация аренды. Помимо Вязового, временно уехать предлагали жителям Репяховки и Графовки в Краснояружском районе.
Кроме того, завтра, 28 августа, на заседании оперштаба рассмотрят вопрос о закрытии въезда в три населённых пункта — грайворонские Пороз и Дроновку и валуйский Старый Хутор. Как уточнил Вячеслав Гладков, порядок отселения до жителей доведут специальные комиссии.
Сколько уже в Белгородской области закрыто населённых пунктов, читайте в материале Бел.Ру.