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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Белгородской области ограничивают въезд в ещё один населённый пункт

В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт

27 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI
В Белгородской области ограничивают въезд в ещё один населённый пункт

Въезд в Вязовое закрывают в Белгородской области

Ранее жителям села в Краснояружском районе предлагали переехать. Однако из-за сложной обстановки принято решение ограничить въезд.

Въезд в ещё один населённый пункт ограничивают в Белгородской области. Речь идёт о селе Вязовое в Краснояружском районе. Въезд туда ограничен с сегодняшнего дня, 27 августа.

В населённом пункте будет действовать тот же режим, что и в краснояружской Колотиловке.

В ближайшие три месяца попасть в Вязовое можно будет только по разрешению администрации села. Будет установлен блокпост на въезде. Делаем всё для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ещё в начале месяца жителям Вязового предлагали уехать на время — в ПВР или съёмное жильё. При выборе последнего варианта предлагалась частичная компенсация аренды. Помимо Вязового, временно уехать предлагали жителям Репяховки и Графовки в Краснояружском районе.

Кроме того, завтра, 28 августа, на заседании оперштаба рассмотрят вопрос о закрытии въезда в три населённых пункта — грайворонские Пороз и Дроновку и валуйский Старый Хутор. Как уточнил Вячеслав Гладков, порядок отселения до жителей доведут специальные комиссии.

Сколько уже в Белгородской области закрыто населённых пунктов, читайте в материале Бел.Ру.

Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Ограничение#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Въезд#Вязовое#Приграничье#СВО#Отселение
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