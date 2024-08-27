В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт

Напомним, что ещё в начале месяца жителям Вязового предлагали уехать на время — в ПВР или съёмное жильё. При выборе последнего варианта предлагалась частичная компенсация аренды. Помимо Вязового, временно уехать предлагали жителям Репяховки и Графовки в Краснояружском районе.