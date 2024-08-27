Торговый объект и «Газель» вспыхнули после атаки дрона в Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Вооружённые силы Украины ударили по трём населённым пунктам. Беспилотники атаковали сёла в Волоконовском районе и Грайворонском округе, одно поселение в Белгородском районе подверглось обстрелу. Есть разрушения в зданиях, возник пожар.