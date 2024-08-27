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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Пожар произошёл в белгородском приграничье после атаки дрона

Торговый объект и «Газель» вспыхнули после атаки дрона в Белгородской области

27 августа 2024, 09:03
Фото: 1MI
Пожар произошёл в белгородском приграничье после атаки дрона

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Вооружённые силы Украины ударили по трём населённым пунктам. Беспилотники атаковали сёла в Волоконовском районе и Грайворонском округе, одно поселение в Белгородском районе подверглось обстрелу. Есть разрушения в зданиях, возник пожар.
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Пожар

Ещё три населённых пункта в приграничье Белгородской области подверглись атакам ВСУ. На данный момент о пострадавших информации нет.

Противник обстрелял село Петровка Белгородского района. Повреждения получило складское помещение.

Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района. Повреждено легковое авто.

Другой дрон-камикадзе взорвался в селе Головчино Грайворонского горокруга. В результате детонации произошёл пожар на торговом объекте, огонь полностью уничтожил крышу стоявшей в гараже «Газели».

Напомним, что прошедшей ночью из-за атак беспилотников пострадали пять человек. Есть разрушения.

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