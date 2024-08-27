Торговый объект и «Газель» вспыхнули после атаки дрона в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Ещё три населённых пункта в приграничье Белгородской области подверглись атакам ВСУ. На данный момент о пострадавших информации нет.
Противник обстрелял село Петровка Белгородского района. Повреждения получило складское помещение.
Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района. Повреждено легковое авто.
Другой дрон-камикадзе взорвался в селе Головчино Грайворонского горокруга. В результате детонации произошёл пожар на торговом объекте, огонь полностью уничтожил крышу стоявшей в гараже «Газели».
Напомним, что прошедшей ночью из-за атак беспилотников пострадали пять человек. Есть разрушения.