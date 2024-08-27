Сначала — ковид, потом — обстрелы: как выживают кинотеатры в Белгороде

Конечно, взлёт популярности онлайн-кинотеатров во время пандемии сказался на оффлайн-площадках, но для многих поход в кино это не просто просмотр фильма. Им важна сама традиция: прийти, купить попкорн, посмотреть картину на большом экране. Это и приятное времяпровождение с друзьями и близкими. Поэтому люди продолжат посещать кинотеатры. Залы так или иначе вновь наполнятся, если не сейчас, то через время.