Сначала — ковид, потом — обстрелы: как выживают кинотеатры в Белгороде

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Раньше кинотеатр «Русич» показывал фильмы до 22–23 часов вечера. Из-за оттока посетителей это оказалось нерентабельным, время работы сократили до девяти. Посещаемость упала на 60-70%.
С недостатком людей кинотеатры столкнулись ещё в период пандемии. Когда закончился локдаун, началась СВО. Времени «перевести дух» не было, вернуться к прежним цифрам не удалось. Помочь реанимировать кассы мог новогодний показ, но из-за обстрела Белгорода 30 декабря, когда погибли 25 человек, кинотеатры совсем опустели.
Сейчас зрителей запускают на последний сеанс, из персонала остаются охранник, контролёр и киномеханик, остальные сотрудники уходят.
Ударом оказался и уход из России мировых кинокомпаний: Disney, Paramount, 20th Century Studios и других. Импортозаместить ещё не успели, а продавать свои фильмы, например, «Аватар» (12+) или «Форсаж» (18+), зарубежные производители уже перестали. Аудитории, заинтересованной в подобной продукции, просто не на что было ходить.
И хотя одни компании ушли, остались другие. Сейчас иностранное кино в «Русиче» крутят. И продакшн адаптировался: стали брать иноязычный контент и поставлять его в Россию сами.
«Например, начинаются показы фильма „Ворон“ (18+) производства Франции, Великобритании и США. В прокат он выходит официально, его выпускает российская компания-дистрибьютор, у которой есть на это права. Многие зарубежные фильмы дублируются в странах СНГ на русский язык, и тоже попадают к нам. Свои фильмы в Россию активно поставляют дружественные нам Китай и Корея. С популярными франшизами гораздо сложнее, и тем не менее, если в США выходит мегапопулярный фильм, у нас есть возможность получить его себе, правда, немного позже,» — рассказывает гендиректор и учредитель «Русича» Денис Загребайлов.
Расширил выбор отечественный кинопрокат. Тот же детский фильм «Чебурашка» (6+) стал самым кассовым для «Русича». Зрители ходили и на мелодраму с Александром Петровым и Марией Ароновой «Лёд 3» (6+), и на первый снятый в космосе фильм «Вызов» (12+), и на продолжение «Холопа» (12+).
Конечно, взлёт популярности онлайн-кинотеатров во время пандемии сказался на оффлайн-площадках, но для многих поход в кино это не просто просмотр фильма. Им важна сама традиция: прийти, купить попкорн, посмотреть картину на большом экране. Это и приятное времяпровождение с друзьями и близкими. Поэтому люди продолжат посещать кинотеатры. Залы так или иначе вновь наполнятся, если не сейчас, то через время.