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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Один из нескольких кинотеатров Белгорода всё ещё держится на плаву.

Сначала — ковид, потом — обстрелы: как выживают кинотеатры в Белгороде

27 августа 2024, 13:16
Фото: группа киноцентра «Русич» в ВК
Один из нескольких кинотеатров Белгорода всё ещё держится на плаву.

В «Русиче» рассказали о проблемах, с которыми столкнулись кинотеатры в Белгороде

Недавно два старейших кинотеатра Белгорода закрылись, потому что стали не окупаемыми. И хотя их пытаются переорганизовать, это уже не будет то, что прежде. Но «Русич» всё ещё держится. С какими трудностями столкнулся кинотеатр, «Фонарю» рассказал гендиректор Денис Загребайлов.

Залы опустели, а за ними и кассы

Раньше кинотеатр «Русич» показывал фильмы до 22–23 часов вечера. Из-за оттока посетителей это оказалось нерентабельным, время работы сократили до девяти. Посещаемость упала на 60-70%.

С недостатком людей кинотеатры столкнулись ещё в период пандемии. Когда закончился локдаун, началась СВО. Времени «перевести дух» не было, вернуться к прежним цифрам не удалось. Помочь реанимировать кассы мог новогодний показ, но из-за обстрела Белгорода 30 декабря, когда погибли 25 человек, кинотеатры совсем опустели.

Сейчас зрителей запускают на последний сеанс, из персонала остаются охранник, контролёр и киномеханик, остальные сотрудники уходят.

«Кина не будет»

Ударом оказался и уход из России мировых кинокомпаний: Disney, Paramount, 20th Century Studios и других. Импортозаместить ещё не успели, а продавать свои фильмы, например, «Аватар» (12+) или «Форсаж» (18+), зарубежные производители уже перестали. Аудитории, заинтересованной в подобной продукции, просто не на что было ходить.

И хотя одни компании ушли, остались другие. Сейчас иностранное кино в «Русиче» крутят. И продакшн адаптировался: стали брать иноязычный контент и поставлять его в Россию сами.

«Например, начинаются показы фильма „Ворон“ (18+) производства Франции, Великобритании и США. В прокат он выходит официально, его выпускает российская компания-дистрибьютор, у которой есть на это права. Многие зарубежные фильмы дублируются в странах СНГ на русский язык, и тоже попадают к нам. Свои фильмы в Россию активно поставляют дружественные нам Китай и Корея. С популярными франшизами гораздо сложнее, и тем не менее, если в США выходит мегапопулярный фильм, у нас есть возможность получить его себе, правда, немного позже,» — рассказывает гендиректор и учредитель «Русича» Денис Загребайлов.

Расширил выбор отечественный кинопрокат. Тот же детский фильм «Чебурашка» (6+) стал самым кассовым для «Русича». Зрители ходили и на мелодраму с Александром Петровым и Марией Ароновой «Лёд 3» (6+), и на первый снятый в космосе фильм «Вызов» (12+), и на продолжение «Холопа» (12+).

Люди не бросят традицию

Конечно, взлёт популярности онлайн-кинотеатров во время пандемии сказался на оффлайн-площадках, но для многих поход в кино это не просто просмотр фильма. Им важна сама традиция: прийти, купить попкорн, посмотреть картину на большом экране. Это и приятное времяпровождение с друзьями и близкими. Поэтому люди продолжат посещать кинотеатры. Залы так или иначе вновь наполнятся, если не сейчас, то через время.

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