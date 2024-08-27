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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Жара пока не собирается покидать Белгородскую область

Похолодания не предвидится? Конец августа в Белгородской области выдастся жарким

27 августа 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Жара пока не собирается покидать Белгородскую область

В Белгородской области сохранится температура выше +30 ˚С

В среду, 28 августа, погода прогнозируется малооблачная, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +33 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 28 августа, на территории Белгородской области ожидается малооблачная погода. При этом, предварительно, осадков не будет. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 5-10 м/с, днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +28 ˚С до +33 ˚С — днём.

Ранее сообщалось, что с четверга, 29 августа, температура понизится до +29 ˚С, однако теперь прогноз изменился. С четверга по понедельник столбик термометра задержится на +31…+32 ˚С. При этом 1 и 2 сентября погода будет облачной.

Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивит
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