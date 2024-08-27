Похолодания не предвидится? Конец августа в Белгородской области выдастся жарким

Ранее сообщалось, что с четверга, 29 августа, температура понизится до +29 ˚С, однако теперь прогноз изменился. С четверга по понедельник столбик термометра задержится на +31…+32 ˚С. При этом 1 и 2 сентября погода будет облачной.