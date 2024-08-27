Похолодания не предвидится? Конец августа в Белгородской области выдастся жарким

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Завтра, 28 августа, на территории Белгородской области ожидается малооблачная погода. При этом, предварительно, осадков не будет. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 5-10 м/с, днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +14 ˚С до +19 ˚С ночью и от +28 ˚С до +33 ˚С — днём.
Ранее сообщалось, что с четверга, 29 августа, температура понизится до +29 ˚С, однако теперь прогноз изменился. С четверга по понедельник столбик термометра задержится на +31…+32 ˚С. При этом 1 и 2 сентября погода будет облачной.