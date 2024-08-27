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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Белгородцы смогут увидеть парад планет

Парад планет — 2024: почему 28 августа стоит посмотреть на ночное небо?

27 августа 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы смогут увидеть парад планет

Необычное космическое явление можно будет увидеть в ночном небе 28 августа. Визуально почти все планеты Солнечной системы встанут по одну сторону от Солнца.

Около четырёх часов утра 28 августа все планеты, кроме Венеры, появятся на небосводе. Явление можно будет увидеть почти со всех точек Земли.

Именно в четыре утра появится Меркурий. Он завершит картину, когда Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн встанут по одну сторону от Солнца.

Как увидеть и понять, что увидел?

Около 12 часов ночи можно будет увидеть убывающую Луну, рядом с ней две яркие точки — это Марс и Юпитер. Первая планета будет светиться красным, а Юпитер будет ниже и правее, цвета сливочного масла. Уже такой тройкой картина будет красива.

Правее можно заметить туманное пятно — это скопление звёзд Плеяды. В нём же можно будет найти Уран. Невооружённым взглядом эту планету уже заметить нельзя.

Южнее будет располагаться Нептун, а неподалёку — Сатурн. Первого «ледяного гиганта» тоже не будет видно без телескопа, но вот Сатурн засияет необычайно ярко.

Примерно в четыре утра на востоке поднимется Меркурий. Он будет находиться почти на горизонте. Несмотря на то, что он достаточно яркий и виден без приборов, когда он встанет, уже может начать светать и рассмотреть его не удастся, но постараться стоит.

Фото: Московский планетарий

Как подготовиться к наблюдению и что может помешать?

Главное условие — это безоблачная погода. Иначе разглядеть ничего не получится. Лучшее время для наблюдения считают за час до рассвета. Место тоже необходимо подобрать правильно, а именно открытую местность подальше от больших городов, которые создают засветы. Горы и здания закрывают вид.

Заранее можно скачать на телефон астрономические приложения или карты неба, чтобы лучше ориентироваться.

Фото: Eddie Yip

Что такое парад планет?

Это явление, при котором несколько планет Солнечной системы встают «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. На самом деле это понятие не используется в астрономии как научный термин, его придумали для популяризации этой науки.

Максимальное сближение планет по эклиптической долготе называют сближением.

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#Алёна Мальцева#Общество#Наука#Луна#Наблюдение#Меркурий#Астрономия#Марс#Рассвет#Юпитер#Сатурн#Нептун#Парад планет#Популяризация
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