Парад планет — 2024: почему 28 августа стоит посмотреть на ночное небо?

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Около четырёх часов утра 28 августа все планеты, кроме Венеры, появятся на небосводе. Явление можно будет увидеть почти со всех точек Земли.
Именно в четыре утра появится Меркурий. Он завершит картину, когда Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн встанут по одну сторону от Солнца.
Около 12 часов ночи можно будет увидеть убывающую Луну, рядом с ней две яркие точки — это Марс и Юпитер. Первая планета будет светиться красным, а Юпитер будет ниже и правее, цвета сливочного масла. Уже такой тройкой картина будет красива.
Правее можно заметить туманное пятно — это скопление звёзд Плеяды. В нём же можно будет найти Уран. Невооружённым взглядом эту планету уже заметить нельзя.
Южнее будет располагаться Нептун, а неподалёку — Сатурн. Первого «ледяного гиганта» тоже не будет видно без телескопа, но вот Сатурн засияет необычайно ярко.
Примерно в четыре утра на востоке поднимется Меркурий. Он будет находиться почти на горизонте. Несмотря на то, что он достаточно яркий и виден без приборов, когда он встанет, уже может начать светать и рассмотреть его не удастся, но постараться стоит.
Главное условие — это безоблачная погода. Иначе разглядеть ничего не получится. Лучшее время для наблюдения считают за час до рассвета. Место тоже необходимо подобрать правильно, а именно открытую местность подальше от больших городов, которые создают засветы. Горы и здания закрывают вид.
Заранее можно скачать на телефон астрономические приложения или карты неба, чтобы лучше ориентироваться.
Это явление, при котором несколько планет Солнечной системы встают «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. На самом деле это понятие не используется в астрономии как научный термин, его придумали для популяризации этой науки.
Максимальное сближение планет по эклиптической долготе называют сближением.