Осуждённый белгородец переписывался с восьмилетней девочкой, но не в СИЗО?

В белгородском УФСИН прокомментировали публикацию о преступлении якобы в СИЗО

Осуждённого белгородца обвинили в развратных действиях по отношению к восьмилетней девочке. Он, якобы находясь в СИЗО, познакомился с ней по телефону и выпросил фото и видео интимного характера. Но в управлении ФСИН по Белгородской области рассказали, что всё было иначе, пишет издание «АиФ».