Осуждённый белгородец переписывался с восьмилетней девочкой, но не в СИЗО?

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В феврале 2024 года в Сети появилась информация о том, что 56-летний белгородец, отбывающий наказание в следственном изоляторе, совершал развратные действия по отношению к восьмилетней девочке.
По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина познакомился с ребёнком с помощью телефона. Представился девочке выдуманным именем и уговорил отправить ему интимные фотографии и видео.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области проверило информацию об этой истории. В ходе проверки выяснилось, что мужчина не находился под стражей в момент совершения преступления. С несовершеннолетней он действительно общался, но за четыре месяца до задержания.