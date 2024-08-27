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В белгородском УФСИН прокомментировали публикацию о преступлении якобы в СИЗО

Осуждённый белгородец переписывался с восьмилетней девочкой, но не в СИЗО?

27 августа 2024, 16:33
Фото: 1MI

В белгородском УФСИН прокомментировали публикацию о преступлении якобы в СИЗО

Осуждённого белгородца обвинили в развратных действиях по отношению к восьмилетней девочке. Он, якобы находясь в СИЗО, познакомился с ней по телефону и выпросил фото и видео интимного характера. Но в управлении ФСИН по Белгородской области рассказали, что всё было иначе, пишет издание «АиФ».

В феврале 2024 года в Сети появилась информация о том, что 56-летний белгородец, отбывающий наказание в следственном изоляторе, совершал развратные действия по отношению к восьмилетней девочке.

По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина познакомился с ребёнком с помощью телефона. Представился девочке выдуманным именем и уговорил отправить ему интимные фотографии и видео.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области проверило информацию об этой истории. В ходе проверки выяснилось, что мужчина не находился под стражей в момент совершения преступления. С несовершеннолетней он действительно общался, но за четыре месяца до задержания.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Несовершеннолетняя#Россия#Преступления#Сизо#Девочка#Интимные фото#Красноярский край
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