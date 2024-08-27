Осталось немного: вонь с белгородских улиц может исчезнуть уже через пару дней

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Ранее белгородцы из разных частей области жаловались на запах жжённой резины, однако власти им заявляли, что горит хвойная подстилка леса либо камыш, огонь с которого перекинулся на поля фильтрации водоканала. Теперь же ситуацию прокомментировать решили в водоканале.
Его представители отметили, что из-за сжигания растительности вблизи иловых карт очистных сооружений загорелся сухой остаток. С этого момента специалисты ежедневно пытаются не допустить расширения площади возгорания. На месте работают МЧС и сотрудники водоканала.
Также министерство природопользования исследовало пробы атмосферного воздуха в зоне прилегающей жилой застройки, но превышений каких-либо вредных веществ, свойственных процессу горения, замечено не было. Об этом сообщали и ранее.
Полностью же ликвидировать проблему планируется уже в течение двух дней.
«По состоянию на 27 августа на территории иловых карт остаются разрозненные участки тлеющих остатков, не представляющих опасности повторного возгорания. В течение двух дней проблема будет ликвидирована», — заключили в водоканале.