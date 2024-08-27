Осталось немного: вонь с белгородских улиц может исчезнуть уже через пару дней

Ранее белгородцы из разных частей области жаловались на запах жжённой резины, однако власти им заявляли, что горит хвойная подстилка леса либо камыш, огонь с которого перекинулся на поля фильтрации водоканала. Теперь же ситуацию прокомментировать решили в водоканале.