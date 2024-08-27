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Published Сегодня, 15:47

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Белгородцы продолжают жаловаться на неприятные запахи

Осталось немного: вонь с белгородских улиц может исчезнуть уже через пару дней

27 августа 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжают жаловаться на неприятные запахи

Белгородцев пообещали избавить от неприятного запаха

Скоро неприятные «ароматы» в Белгородской области должны исчезнуть: возгорание на полях фильтрации почти ликвидировали. В водоканале попробовали объяснить причину произошедшего.

Ранее белгородцы из разных частей области жаловались на запах жжённой резины, однако власти им заявляли, что горит хвойная подстилка леса либо камыш, огонь с которого перекинулся на поля фильтрации водоканала. Теперь же ситуацию прокомментировать решили в водоканале.

Его представители отметили, что из-за сжигания растительности вблизи иловых карт очистных сооружений загорелся сухой остаток. С этого момента специалисты ежедневно пытаются не допустить расширения площади возгорания. На месте работают МЧС и сотрудники водоканала.

Также министерство природопользования исследовало пробы атмосферного воздуха в зоне прилегающей жилой застройки, но превышений каких-либо вредных веществ, свойственных процессу горения, замечено не было. Об этом сообщали и ранее.

Полностью же ликвидировать проблему планируется уже в течение двух дней.

«По состоянию на 27 августа на территории иловых карт остаются разрозненные участки тлеющих остатков, не представляющих опасности повторного возгорания. В течение двух дней проблема будет ликвидирована», — заключили в водоканале.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Водоканал#Новости Белгорода#Вонь#Жалобы#Неприятный запах#Белгород
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