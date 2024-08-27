Обстрелы привели к двум пожарам в Белгородской области

В Шебекино в результате обстрела загорелась кровля частного дома — пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Ещё в восьми частных домах повреждены окна, фасады, надворные постройки и кровли. Перебита одна линия электроснабжения, пострадали два легковых авто.