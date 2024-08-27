Обстрелы привели к двум пожарам в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Шебекино в результате обстрела загорелась кровля частного дома — пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Ещё в восьми частных домах повреждены окна, фасады, надворные постройки и кровли. Перебита одна линия электроснабжения, пострадали два легковых авто.
В Новой Таволжанке из-за прямого попадания на территорию частного дома загорелась надворная постройка. Её удалось быстро потушить.
Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы.