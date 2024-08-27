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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Последствия обстрела ВСУ

Обстрелы привели к двум пожарам в Белгородской области

27 августа 2024, 13:28
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекино

ВСУ атаковали Шебекино и Новую Таволжанку. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть ряд разрушений. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Шебекино в результате обстрела загорелась кровля частного дома — пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Ещё в восьми частных домах повреждены окна, фасады, надворные постройки и кровли. Перебита одна линия электроснабжения, пострадали два легковых авто.

В Новой Таволжанке из-за прямого попадания на территорию частного дома загорелась надворная постройка. Её удалось быстро потушить.

Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы.

Последствия обстрела ВСУПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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