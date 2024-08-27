Новый дом и вторичка: на что белгородцы могут потратить деньги за утраченное жильё

Условием предоставления выплат является безвозмездная передача в собственность Белгородской области жилых помещений, которыми ранее владели люди, за исключением строительства жилого дома на земельном участке, где ранее было утраченное жильё. Если в собственность региона передаётся дом, одновременно с ним власти получают и земельный участок, на котором этот дом находится, а также все находящиеся на нём здания и строения.