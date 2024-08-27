Новый дом и вторичка: на что белгородцы могут потратить деньги за утраченное жильё

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Правительство Белгородской области утвердило порядок предоставления мер соцподдержки жителям региона, жильё которых утрачено или повреждено в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.
Согласно документу, выплаты предоставляются на:
Условием предоставления выплат является безвозмездная передача в собственность Белгородской области жилых помещений, которыми ранее владели люди, за исключением строительства жилого дома на земельном участке, где ранее было утраченное жильё. Если в собственность региона передаётся дом, одновременно с ним власти получают и земельный участок, на котором этот дом находится, а также все находящиеся на нём здания и строения.
Средства можно направить на покупку жилья в Белгородской области, которое находится на стадии строительства, на приобретение домов или на строительство нового жилья. При этом покупать нельзя ветхое или аварийное жильё, а также помещения, которые признали непригодным для проживания.
Если жилплощадь меньше минимальной площади однокомнатной квартиры, то по письменному заявлению человеку предоставляется выплата для приобретения жилого помещения на вторичном рынке. При этом стоимость приобретаемого помещения не должна превышать рыночную.
Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление и пакет документов. Средства поступят на спецсчёт.
Предоставление выплат осуществляется за счёт средств областного бюджета, в том числе за счёт средств субсидии из федерального бюджета.
Что касается выплат на капремонт повреждённого жилья, то средства предоставляются однократно, а размер рассчитывается исходя из стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилого помещения, который не может превышать 7000 рублей.