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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:12

Белгородцы смогут бесплатно отправлять посылки до 10 кг

Не только интернет и сотовая связь: что ещё бесплатно доступно белгородцам?

27 августа 2024, 09:12
Фото: 1MI
Белгородцы смогут бесплатно отправлять посылки до 10 кг

«Почта России» отменила плату за посылки для белгородцев и курян

«Почта Россия» решила поддержать белгородцев и курян. Компания перестанет брать плату за отправку посылок. Бесплатно отправить груз смогут в Белгородскую и Курскую область и жители других регионов, сообщает ТАСС.

С 27 августа жители Белгородской и Курской областей могут бесплатно отправлять посылки через «Почту России» в любые регионы РФ. Теперь с жителей не будут требовать плату за бандероли весом до 10 килограммов в любом отделении компании.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Кроме того, бесплатно будет доступна доставка посылок в эти регионы и жителям других городов.

После введения режима ЧС операторы сотой связи начали предоставлять свои услуги жителям девяти районов Белгородской области бесплатно. О том, почему мера поддержки не коснулась Белгорода, рассказали власти.

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