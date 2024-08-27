Не только интернет и сотовая связь: что ещё бесплатно доступно белгородцам?

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
С 27 августа жители Белгородской и Курской областей могут бесплатно отправлять посылки через «Почту России» в любые регионы РФ. Теперь с жителей не будут требовать плату за бандероли весом до 10 килограммов в любом отделении компании.
Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Кроме того, бесплатно будет доступна доставка посылок в эти регионы и жителям других городов.
После введения режима ЧС операторы сотой связи начали предоставлять свои услуги жителям девяти районов Белгородской области бесплатно. О том, почему мера поддержки не коснулась Белгорода, рассказали власти.