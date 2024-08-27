Как изменятся общественные пространства в Белгородской области? Смотрим проекты

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Четыре проекта благоустройства общественных зон из Белгородской области стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года.
Три проекта из городов с населением — до 20 тысяч человек, один — с населением до 100 тысяч человек.
План благоустройства общественного пространства — сквера на улице Лазарева в Губкине — участвовал в категории малых городов с населением от 50 до 100 тысяч человек. Сквер получил оценку в 94,8 балла.
Судя по плану, тут появятся сухой фонтан, газоны для пикников, навесы, площадка с батутами, игровая детская площадка, смотровая площадка, фудзона.
От Корочи на конкурсе представили проект благоустройства городской площади и прилегающих территорий. Концепт стал победителем и набрал 89,4 балла в категории малые города с населением до 20 тысяч человек.
Согласно проекту, тут появятся газоны для сидения, шезлонги, арт-объекты «Крепость» и «Яблоки», зоны отдыха со скамейками, световые скамейки, сад камней, аллея яблонь, качели, площадки с музыкальными инструментами, игровые, с лабиринтами, с качелями, а также торговый павильон.
В той же категории, что и площадь в Короче, победил концепт развития Соборной площади в Бирюче — «Бирючанские ряды». Проект благоустройства набрал 86,5 балла.
На площади появятся доски почёта, прогулочная зона, навесы с качелями, павильон кафе с уличными столиками, детская площадка, амфитеатр, цветочный ряд, песочница, зона с шахматами и шезлонгами, смотровая площадка и арт-объекты, стенды для выставок, сухой фонтан, сцена.
Концепт развития центральной площади, прилегающей к территории сквера по улице Славы в Новом Осколе, набрал 83,9 балла.
В концепт входят мемориальная зона, ландшафтный парк, зона тихого отдыха у фонтана с навесами, зона прогулок, место для встреч и мастер-классов, событийная зона.