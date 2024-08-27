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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:35

Несколько проектов благоустройства из Белгородской области выиграли федеральный конкурс

Как изменятся общественные пространства в Белгородской области? Смотрим проекты

27 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
Несколько проектов благоустройства из Белгородской области выиграли федеральный конкурс

Проекты обустройства Белгородской области стали одними из лучших в стране

Концепты развития скверов и площадей в малых городах Белгородской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Какие именно проекты выиграли и как изменится облик городов — читайте в материале Бел.Ру.

Четыре проекта благоустройства общественных зон из Белгородской области стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года.

Три проекта из городов с населением — до 20 тысяч человек, один — с населением до 100 тысяч человек.

Губкин: сквер на улице Лазарева

План благоустройства общественного пространства — сквера на улице Лазарева в Губкине — участвовал в категории малых городов с населением от 50 до 100 тысяч человек. Сквер получил оценку в 94,8 балла.

Судя по плану, тут появятся сухой фонтан, газоны для пикников, навесы, площадка с батутами, игровая детская площадка, смотровая площадка, фудзона.

Рендеры сквера на улице Лазарева в ГубкинеРендеры сквера на улице Лазарева в Губкине
Рендеры сквера на улице Лазарева в ГубкинеРендеры сквера на улице Лазарева в Губкине
Рендеры сквера на улице Лазарева в Губкине
Фото: minstroyrf.gov.ru

Короча: городская площадь

От Корочи на конкурсе представили проект благоустройства городской площади и прилегающих территорий. Концепт стал победителем и набрал 89,4 балла в категории малые города с населением до 20 тысяч человек.

Согласно проекту, тут появятся газоны для сидения, шезлонги, арт-объекты «Крепость» и «Яблоки», зоны отдыха со скамейками, световые скамейки, сад камней, аллея яблонь, качели, площадки с музыкальными инструментами, игровые, с лабиринтами, с качелями, а также торговый павильон.

Рендеры городской площади в КорочеРендеры городской площади в Короче
Рендеры городской площади в КорочеРендеры городской площади в Короче
Рендеры городской площади в Короче
Фото: minstroyrf.gov.ru

Бирюч: Соборная площадь

В той же категории, что и площадь в Короче, победил концепт развития Соборной площади в Бирюче — «Бирючанские ряды». Проект благоустройства набрал 86,5 балла.

На площади появятся доски почёта, прогулочная зона, навесы с качелями, павильон кафе с уличными столиками, детская площадка, амфитеатр, цветочный ряд, песочница, зона с шахматами и шезлонгами, смотровая площадка и арт-объекты, стенды для выставок, сухой фонтан, сцена.

Рендеры «Бирючанские ряды»Рендеры «Бирючанские ряды»
Рендеры «Бирючанские ряды»Рендеры «Бирючанские ряды»
Рендеры «Бирючанские ряды»
Фото: minstroyrf.gov.ru

Новый Оскол: центральная площадь

Концепт развития центральной площади, прилегающей к территории сквера по улице Славы в Новом Осколе, набрал 83,9 балла.

В концепт входят мемориальная зона, ландшафтный парк, зона тихого отдыха у фонтана с навесами, зона прогулок, место для встреч и мастер-классов, событийная зона.

Рендеры центральная площадь в Новом ОсколеРендеры центральная площадь в Новом Осколе
Рендеры центральная площадь в Новом ОсколеРендеры центральная площадь в Новом Осколе
Рендеры центральная площадь в Новом Осколе
Фото: minstroyrf.gov.ru
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Губкин#Новый Оскол#Короча#Бирюч#Соборная площадь#Благоустройство#Сквер#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Зоны отдыха
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