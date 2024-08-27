Как ИИ и челлендж «Я — Вода России» объединили 2000 человек ради чистоты берегов

Челлендж был устроен таким образом, что каждый участник мог загрузить свое портретное фото на специальной странице конкурса. Искусственный интеллект анализировал изображение и определял, какой водный объект России максимально соответствует внешности участника. Полученный результат нужно было опубликовать в социальных сетях с хэштегом #ЯВодаРоссии, а также продолжить фразу: «Чистые берега — это важно, потому что…». Главная цель конкурса состояла в том, чтобы каждый задумался о значении чистоты водоемов и поделился своими мыслями с окружающими.