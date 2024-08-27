Грузовой поезд сбил авто с людьми. Один белгородец погиб

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
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Сегодня, 27 августа, в 10:45 произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда. Известно, что на перегоне Валуйки — Рай Юго-Восточной железной дороги автомобиль УАЗ «Патриот» выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние оказалось слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось.
В аварии погиб один человек, а водителя и его пассажиров доставили в медицинское учреждение.
В пресс-службе ЮВЖД добавили, что происшествие никак не повлияло на движение пассажирских поездов.