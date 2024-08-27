Грузовой поезд сбил авто с людьми. Один белгородец погиб

Сегодня, 27 августа, в 10:45 произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда. Известно, что на перегоне Валуйки — Рай Юго-Восточной железной дороги автомобиль УАЗ «Патриот» выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние оказалось слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось.