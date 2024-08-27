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Под Белгородом произошло смертельное ДТП с поездом

Грузовой поезд сбил авто с людьми. Один белгородец погиб

27 августа 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Под Белгородом произошло смертельное ДТП с поездом

Под Белгородом грузовой поезд сбил автомобиль с пассажирами

Под Белгородом произошло смертельное ДТП: из-за столкновения грузового поезда с автомобилем погиб один человек, ещё несколько пострадали. Подробности произошедшего рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Сюжет
Авария

Сегодня, 27 августа, в 10:45 произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда. Известно, что на перегоне Валуйки — Рай Юго-Восточной железной дороги автомобиль УАЗ «Патриот» выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние оказалось слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось.

В аварии погиб один человек, а водителя и его пассажиров доставили в медицинское учреждение.

В пресс-службе ЮВЖД добавили, что происшествие никак не повлияло на движение пассажирских поездов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Авария#Поезд#Авто#Белгород#Смертельная авария
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