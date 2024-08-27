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Updated Сегодня, 13:05

Гладков: четыре города в Белгородской области выиграли нацпремию по благоустройству

Гладков: четыре города в Белгородской области выиграли нацпремию по благоустройству

27 августа 2024, 13:05
Фото: 1MI
Завершился Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сразу четыре белгородских центра получили премии, которые власти смогут направить на дальнейшее благоустройство, рассказал глава региона.

Губкин, Новый Оскол, Бирюч и Короча получили национальные премии в сфере благоустройства городских территорий. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что награду присудили в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

На дальнейшее благоустройство этих городов выделят 300 миллионов рублей из федерального бюджета.

Мы, как и обещали ещё в 2021 году, добавляем свои областные деньги. Уверен, что после реализации этих проектов города преобразятся на радость жителей и гостей нашей области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

О том, какие именно проекты победили, мы писали здесь.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Губкин#Новый Оскол#Короча#Бирюч#Благоустройство#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Жильё и городская среда#Комфортная городская среда#Хорошие новости
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