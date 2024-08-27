Гладков: четыре города в Белгородской области выиграли нацпремию по благоустройству

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Губкин, Новый Оскол, Бирюч и Короча получили национальные премии в сфере благоустройства городских территорий. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что награду присудили в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.
На дальнейшее благоустройство этих городов выделят 300 миллионов рублей из федерального бюджета.
Мы, как и обещали ещё в 2021 году, добавляем свои областные деньги. Уверен, что после реализации этих проектов города преобразятся на радость жителей и гостей нашей области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
О том, какие именно проекты победили, мы писали здесь.