Гладков: четыре города в Белгородской области выиграли нацпремию по благоустройству

Завершился Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сразу четыре белгородских центра получили премии, которые власти смогут направить на дальнейшее благоустройство, рассказал глава региона.

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