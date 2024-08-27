Эксперты дали рекомендации по превращению из совы в жаворонка

Кофеинсодержащие напитки, такие как чай и кофе, действуют бодрящим образом — их не стоит употреблять во второй половине дня, поскольку период полураспада кофеина достигает нескольких часов. Кроме того, негативно на сон влияет прием в вечернее время сахаросодержащих продуктов и спиртного.