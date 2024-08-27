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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Эксперты дали рекомендации по превращению из совы в жаворонка

Эксперты дали рекомендации по превращению из совы в жаворонка

27 августа 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты дали рекомендации по превращению из совы в жаворонка Совам обычно тяжело даются ранние подъемы, что связано с работой гипоталамуса — отдела головного мозга, который контролирует циркадные ритмы, или внутренние часы.

Как сообщает newia.ru, эксперт по циркадной физиологии Виктория Ревелл и исследователь сна в Университете Нортумбрии профессор Малкольм фон Шанц назвали несколько правил, которые помогут сове превратиться в жаворонка без особого дискомфорта.

Использовать свет в нужное время

Свет серьезно влияет на работу гипоталамуса, поэтому засиживаться допоздна в квартире с включенным светом не стоит. Искусственный свет мешает засыпанию. Если пользоваться перед сном гаджетами, излучающими синий свет, проблемы с засыпанием будут обеспечены.

Соблюдать гигиену сна

Крепкий сон и полноценное восстановление организма в течение ночи возможно, если в спальне будет темно и прохладно — примерно 20 градусов.

Постепенно начать ложиться раньше

Трудно заснуть в девять часов, если привычное время засыпания — около полуночи. Перестраивать график засыпания на более ранний следует поэтапно.

Контролировать потребление кофеина

Кофеинсодержащие напитки, такие как чай и кофе, действуют бодрящим образом — их не стоит употреблять во второй половине дня, поскольку период полураспада кофеина достигает нескольких часов. Кроме того, негативно на сон влияет прием в вечернее время сахаросодержащих продуктов и спиртного.

Проявлять физическую активность

Интенсивные тренировки, физическая работа, пешие прогулки помогают вызвать усталость, на фоне которой легко засыпается.

Помимо этого, важно просыпаться утром с первого раза, особенно если есть риск заснуть повторно и проспать дополнительные несколько часов. Для этого сразу после будильника важно встать, сделать зарядку, совершить водно-гигиенические процедуры, выпить кофе или чай.

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