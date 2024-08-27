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Updated Сегодня, 16:28

Два проекта ХМАО победили в конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды

Два проекта ХМАО победили в конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды

27 августа 2024, 16:26
Фото: ТГ канал «Стройкомплекс Югры»
В IX Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты в Когалыме и Югорске ХМАО-Югры были признаны одними из лучших. Всего в конкурсе принимали участие четыре муниципалитета этого автономного округа.

Когалым и Югорск получат софинансирование из госбюджета на реализацию проектов. Напомним, организатор конкурса — Минстрой России. Для участия в конкурсе экспертная комиссия выбрала 288 проектов из 486 заявленных, передают muksun.fm.

Когалымский проект «Парк Первопроходцев» посвящен созданию места для активного и семейного отдыха местных жителей. Проект также преследует задачи по развитию туристического потенциала Когалыма. В парке планируют оборудовать зоны для спорта и отдыха. Также территорию украсят арт-объектами. Для реализации проекта требуется 250 миллионов рублей. Из госбюджета в качестве федерального гранта будет выделено 96,6 миллиона рублей от этой суммы.

Второй проект, одержавший победу в конкурсе, называется «Северное сияние». Он оценивается в 228 миллионов рублей, из которых 90,2 миллиона — федеральный грант. В сквере Югорска планируют устроить амфитеатр, центральную площадь со сценой и образовательные площадки.

Поскольку в ХМАО климат достаточно специфический, авторы проектов предусмотрели разные сценарии эксплуатации объектов — летний и зимний. Проекты учитывают в своей архитектуре традиционную культуру народов Севера. Например, это проявляется в использовании образов животного и растительного мира, характерных для региона. Проекты также получат дополнительные средства от региональных властей, муниципалитетов и нефтяных компаний. Реализация проектов назначена на 2025 год.

Победителей федерального конкурса назвали на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел в Калуге.

«Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — отметил вице-губернатор ХМАО-Югры Азат Ислаев.

Обратим внимание, что благоустройство городов Ханты-Мансийского автономного округа — один из заметных результатов работы строительного комплекса региона. Выбирать проекты для реализации помогает местное население. В этом году около ста сорока тысяч жителей Югры проголосовали за проекты, которые будут реализованы в следующем году.

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