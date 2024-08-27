Два проекта ХМАО победили в конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды

Когалымский проект «Парк Первопроходцев» посвящен созданию места для активного и семейного отдыха местных жителей. Проект также преследует задачи по развитию туристического потенциала Когалыма. В парке планируют оборудовать зоны для спорта и отдыха. Также территорию украсят арт-объектами. Для реализации проекта требуется 250 миллионов рублей. Из госбюджета в качестве федерального гранта будет выделено 96,6 миллиона рублей от этой суммы.