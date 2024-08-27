Белгородцы узнали о попытках прорыва границы и об ограничении въезда в ещё одно село

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С утра 27 августа в Сети наперебой публиковались сообщения о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область. При этом появлялась противоречивая информация: пока одни утверждали о масштабных атаках, другие заявляли, что ничего подобного не было.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спустя время заявил, что ситуация на границе остаётся тяжёлой, но в то же время она полностью находится под контролем российских военнослужащих. ВС РФ проводили плановые работы.
Гладков попросил жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
При этом ранее появилась информация, что ВСУ пытались закрепиться в селе Колотиловка Краснояружского района. Однако сделать это у них не получилось: российские военнослужащие рассказали, как отразили удар противника.
Сегодня, 27 августа, временно ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. Там продолжает сохраняться напряжённая обстановка из-за ежедневных обстрелов ВСУ. Посещать населённый пункт можно будет только с разрешения местной администрации на протяжении трёх месяцев.
Жителям Вязового ранее уже предлагали покинуть свои дома и поселиться в ПВР или съёмном жилье. Им полагается помощь от соцзащиты: компенсация за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей — для многодетной семьи. Также каждый прописанный в селе житель получит единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.
Кроме того, завтра, 28 августа, оперштаб рассмотрит вопрос о закрытии въезда в ещё три поселения: Пороз и Дроновку Грайворонского округа, а также Старый Хутор Валуйского округа. О том, сколько всего закрыто белгородских поселений, Бел.Ру писало ранее.
Уже несколько дней белгородцы жалуются на неприятный запах и задымление в Белгороде и Белгородском районе. По словам жителей, запах похож на жжённую резину, однако власти говорят, что дело не в этом.
Глава района Анна Куташова утверждала, что вонь исходит от горящей хвойной подстилки. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание камыша распространилось на поля фильтрации водоканала.
В минприроды региона решили взять пробу атмосферного воздуха и выяснить, представляет ли запах какую-либо опасность. Результаты показали, что беспокоиться не о чем: превышения вредных веществ замечено не было.
Ситуацию прокомментировали и в водоканале. Они пообещали, что неприятный запах исчезнет уже через пару дней.