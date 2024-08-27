Белгородцы узнали о попытках прорыва границы и об ограничении въезда в ещё одно село

Жителям Вязового ранее уже предлагали покинуть свои дома и поселиться в ПВР или съёмном жилье. Им полагается помощь от соцзащиты: компенсация за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей — для многодетной семьи. Также каждый прописанный в селе житель получит единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.