Белгородцы могут окупить «крошку-студию» только спустя 22 года её сдачи в аренду

Наиболее выгодными для покупки под сдачу оказались студии в Махачкале — они приносят владельцам 19,8% годовых и окупаются в среднем за пять лет. Удивительно, но приобрести такое жильё можно всего за 1 млн 558 тыс. 169 рублей. Похожая картина и в Грозном.