Белгородцы могут окупить «крошку-студию» только спустя 22 года её сдачи в аренду

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Белгород расположился практически в самом конце списка. Средняя стоимость студии площадью 28 «квадратов» в столице приграничного региона составляет 3 млн 418 тыс. 557 рублей. Сдавать такое жильё можно за 12 800 рублей в месяц. С таким раскладом доходность в год для белгородцев составит 4,5%, а окупит себя приобретение только спустя 22,3 года.
Столицы соседних регионов — Курск и Воронеж — в списке оказались выше Белгорода. В первом городе доходность составит 4,6%, студия окупится за 21,6 года. Во втором те же показатели составят 7,5% и 13,4 года.
Наиболее выгодными для покупки под сдачу оказались студии в Махачкале — они приносят владельцам 19,8% годовых и окупаются в среднем за пять лет. Удивительно, но приобрести такое жильё можно всего за 1 млн 558 тыс. 169 рублей. Похожая картина и в Грозном.
Не очень выгодно покупать такие студии будет жителям Саранска — их доход оценивается в 3,5% годовых и окупится только за 28,5 года. Там такую студию можно сдавать всего за 8532 рубля в месяц.
В Москве и Санкт-Петербурге средние показатели доходности составили 6,5% и 5,6%, а срок окупаемости — 15,4 года и 18 лет соответственно.