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Небольшие студии продолжают пользоваться спросом

Белгородцы могут окупить «крошку-студию» только спустя 22 года её сдачи в аренду

27 августа 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Небольшие студии продолжают пользоваться спросом
Уже построенные студии площадью 28 квадратных метров пользуются высоким спросом. Особенно сейчас, когда вышел запрет на их проектирование в новостройках. Какая доходность такого жилья наблюдается в российских городах, включая Белгород, рассказали специалисты портала «Мир квартир».

Белгород расположился практически в самом конце списка. Средняя стоимость студии площадью 28 «квадратов» в столице приграничного региона составляет 3 млн 418 тыс. 557 рублей. Сдавать такое жильё можно за 12 800 рублей в месяц. С таким раскладом доходность в год для белгородцев составит 4,5%, а окупит себя приобретение только спустя 22,3 года.

Столицы соседних регионов — Курск и Воронеж в списке оказались выше Белгорода. В первом городе доходность составит 4,6%, студия окупится за 21,6 года. Во втором те же показатели составят 7,5% и 13,4 года.

Наиболее выгодными для покупки под сдачу оказались студии в Махачкале — они приносят владельцам 19,8% годовых и окупаются в среднем за пять лет. Удивительно, но приобрести такое жильё можно всего за 1 млн 558 тыс. 169 рублей. Похожая картина и в Грозном.

Не очень выгодно покупать такие студии будет жителям Саранска — их доход оценивается в 3,5% годовых и окупится только за 28,5 года. Там такую студию можно сдавать всего за 8532 рубля в месяц.

В Москве и Санкт-Петербурге средние показатели доходности составили 6,5% и 5,6%, а срок окупаемости — 15,4 года и 18 лет соответственно.

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