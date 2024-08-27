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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 17:02

Белгородцы испугались, что их дети двое суток будут без еды в поезде

Белгородцы испугались, что их дети двое суток будут без еды в поезде

27 августа 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Родители отметили, что через пару дней их дети вернутся домой из лагеря, однако по пути им никто не организовал питание: из-за этого ребята могут быть голодными двое суток. В то же время в региональном минобре успокоили белгородцев: детей голодными никто не оставит.
Сюжет
Дети

Белгородка написала в социальных сетях, что её дети в настоящее время находятся в лагере «Бригантина+», расположенном в Ленинградской области. Уже 29 августа они будут выезжать в Белгород, но по пути остановятся на сутки в Москве. При этом на обратном пути их ничем покормить не смогут — питание не предусмотрено, утверждает женщина.

«Нас, родителей, попросили скинуться на сухпайки. Сумма небольшая. Но еды там нет. И чем будут питаться дети в пути, я не очень понимаю. Почему управление образования не подумало о питании детей на обратном пути из лагеря?» — задала вопрос белгородка.

Похожий вопрос поступил и от другой родительницы. По её словам, дети без питания проведут двое суток.

Обращение жительниц увидели в министерстве образования Белгородской области. Они отметили, что на самом деле питание организовано: ребятам не только выдадут сухпайки, но и два полноценных обеда в Москве.

«Для детей в пути следования из города Санкт-Петербурга до города Москва организовано питание („сухие пайки“). Во время нахождения на территории города Москва для детей предусмотрено двухразовое горячее питание, а также обзорная экскурсия по городу. В пути следования из города Москва до города Белгорода также организовано горячее питание. Всё питание для детей бесплатно», — отметили в минобре региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Новости Белгорода#Лагерь#Питание#Белгород
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