Белгородцы испугались, что их дети двое суток будут без еды в поезде

Белгородка написала в социальных сетях, что её дети в настоящее время находятся в лагере «Бригантина+», расположенном в Ленинградской области. Уже 29 августа они будут выезжать в Белгород, но по пути остановятся на сутки в Москве. При этом на обратном пути их ничем покормить не смогут — питание не предусмотрено, утверждает женщина.