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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, есть разрушения

Белгородскую область атаковали БПЛА: в одном доме возник пожар, в двух — разрушения

27 августа 2024, 17:16
Фото: 1MI
ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, есть разрушения

ВСУ ударили дронами по четырём белгородским населённым пунктам

Атакам подверглись Борисовский район, Шебекинский и Грайворонский горокруга. Повреждены дома и транспорт.

Четыре населённых пункта подверглись атакам дронов ВСУ. Есть разрушения в домах, повреждён транспорт.

В Байцурах Борисовского района вспыхнула кровля частного дома после атаки дрона. Огонь уже потушили.

Ещё два дома пострадали в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Причиной стал взрыв FPV-дрона.

В Шебекино дрон ударил по грузовику. В Мокрой Орловке Грайворонского горокруга повреждён автомобиль после сброса взрывного устройства с беспилотника.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Шебекино и Новая Таволжанка сегодня уже попадали под удар ВСУ, как и Грайворонский горокруг. Также атакам подверглись Белгородский и Волоконовский районы.

Помимо этого, сегодня появилась информация о том, ВСУ пытались прорваться через госграницу в Белгородскую область. Так ли это, ответил губернатор.

ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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