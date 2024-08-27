Белгородскую область атаковали БПЛА: в одном доме возник пожар, в двух — разрушения

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Четыре населённых пункта подверглись атакам дронов ВСУ. Есть разрушения в домах, повреждён транспорт.
В Байцурах Борисовского района вспыхнула кровля частного дома после атаки дрона. Огонь уже потушили.
Ещё два дома пострадали в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Причиной стал взрыв FPV-дрона.
В Шебекино дрон ударил по грузовику. В Мокрой Орловке Грайворонского горокруга повреждён автомобиль после сброса взрывного устройства с беспилотника.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Шебекино и Новая Таволжанка сегодня уже попадали под удар ВСУ, как и Грайворонский горокруг. Также атакам подверглись Белгородский и Волоконовский районы.
Помимо этого, сегодня появилась информация о том, ВСУ пытались прорваться через госграницу в Белгородскую область. Так ли это, ответил губернатор.