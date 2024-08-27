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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

За жестокое обращение с младенцем белгородец пойдёт под суд

Белгородец ударил свою месячную дочь и закрывал ей рот, потому что она плакала

27 августа 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
За жестокое обращение с младенцем белгородец пойдёт под суд

Белгородца будут судить за жестокое обращение с младенцем

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении местного жителя, который жестоко обращался со своим ребёнком. Мужчина подкидывал месячную дочь, тряс её, закрывал рот младенцу рукой и несколько раз ударил по голове из-за того, что она плакала.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который жестоко обращался со своей месячной дочерью, потому что был недоволен её поведением. Установлено несколько эпизодов.

В начале 2024 года мужчина рассердился из-за того, что младенец плакал. Он стал подбрасывать ребёнка вверх и ловить. В результате девочка получила травмы средней тяжести в области груди.

В этот же период обвиняемый также поднимал малышку на уровне своей груди и тряс, если она капризничала. Когда успокоить ребёнка не удавалось, отец закрывал девочке рот рукой и удерживал её некоторое время.

В начале февраля 2024 года местный житель несколько раз ударил младенца кулаком по голове, в результате чего девочка получила травмы. После этого мужчину заключили под стражу.

Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и тяжкого вреда (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребёнком (ст. 156 УК РФ). Далее уголовное дело будет рассмотрено судом.

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