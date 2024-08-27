Белгородец ударил свою месячную дочь и закрывал ей рот, потому что она плакала

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который жестоко обращался со своей месячной дочерью, потому что был недоволен её поведением. Установлено несколько эпизодов.
В начале 2024 года мужчина рассердился из-за того, что младенец плакал. Он стал подбрасывать ребёнка вверх и ловить. В результате девочка получила травмы средней тяжести в области груди.
В этот же период обвиняемый также поднимал малышку на уровне своей груди и тряс, если она капризничала. Когда успокоить ребёнка не удавалось, отец закрывал девочке рот рукой и удерживал её некоторое время.
В начале февраля 2024 года местный житель несколько раз ударил младенца кулаком по голове, в результате чего девочка получила травмы. После этого мужчину заключили под стражу.
Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и тяжкого вреда (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребёнком (ст. 156 УК РФ). Далее уголовное дело будет рассмотрено судом.