Белгородец на авто сбил 52-летнего велосипедиста, пытаясь обогнать машины по встречке

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Вчера, 26 августа, в 20:50 случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-111930 ехал со стороны села Засосна в направлении трассы Белгород — М-4 Дон — Москва — Новосибирск, когда решил обогнать следовавшие впереди машины по встречной полосе.
Только белгородец выехал на другую полосу, как столкнулся с 52-летним велосипедистом. Тот от полученных травм скончался на месте.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.