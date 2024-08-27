Белгородец на авто сбил 52-летнего велосипедиста, пытаясь обогнать машины по встречке

Велосипедист погиб на дороге в Белгородской области

Смертельная авария произошла вечером 26 августа. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля решил пойти на обгон по встречной полосе, однако столкнулся с велосипедистом. 52-летний житель погиб на месте, отметили в пресс-службе регионального УМВД.