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Велосипедист погиб на дороге в Белгородской области

Белгородец на авто сбил 52-летнего велосипедиста, пытаясь обогнать машины по встречке

27 августа 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney

Велосипедист погиб на дороге в Белгородской области

Смертельная авария произошла вечером 26 августа. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля решил пойти на обгон по встречной полосе, однако столкнулся с велосипедистом. 52-летний житель погиб на месте, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Вчера, 26 августа, в 20:50 случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-111930 ехал со стороны села Засосна в направлении трассы Белгород — М-4 Дон — Москва — Новосибирск, когда решил обогнать следовавшие впереди машины по встречной полосе.

Только белгородец выехал на другую полосу, как столкнулся с 52-летним велосипедистом. Тот от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото с места смертельной аварии в Красногвардейском районе Белгородской областиФото с места смертельной аварии в Красногвардейском районе Белгородской области
Фото с места смертельной аварии в Красногвардейском районе Белгородской области
Фото: региональное УМВД
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Красногвардейский район#Велосипедист#Белгород#Смертельное ДТП#Смертельная авария
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