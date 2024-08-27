Бананы могут исчезнуть из продажи

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Как пишет newkhakasiya.online, в основном в продажу поступают бананы сорта «кавендиш», который сейчас находится под угрозой исчезновения. Посевы поражаются грибком Foc TR4, который их уничтожает, провоцируя фузариозное увядание. Искоренить этот грибок практически невозможно.
Кроме того, бананы сорта «кавендиш», распространенные по всему миру, представляют собой клоны, что делает их уязвимыми — отсутствует генетическое разнообразие, которое могло бы помочь выжить некоторым очагам. В результате существует реальная угроза, что бананы в привычном нам виде могут исчезнуть. Это может показаться невероятным, но подобные случаи уже имели место.
Современные бананы отличаются от тех, что употребляли наши бабушки и дедушки, отметил старший автор исследования Ли Чжун Ма. По его словам, ранее распространенный сорт Gros Michel функционально вымер, став жертвой первой вспышки фузариоза в 1950-х годах.
Удивительно, но бананы «кавендиш» смогли занять господствующее положение именно благодаря своей естественной устойчивости к штамму грибка, который уничтожил Gros Michel.
Группа исследователей из Массачусетского университета изучили геном этого грибка, пытаясь обнаружить возможные решения, которые помогут в борьбе с ним. Результаты их исследования опубликовали в журнале Nature Microbiology.
Ли Чжун Ма подчеркнул, что на изучение этой новой вспышки увядания бананов ученые потратили последние 10 лет. Теперь им известно, что уничтожающий бананы «кавендиш» патоген произошел не от того вида, который уничтожил сорт Gros Michel. В геноме TR4 есть дополнительные гены, связанные с выработкой оксида азота, который вреден для бананов. Вероятно, грибок выделяет порцию газа, подавляющего иммунную систему плода, и у грибка появляется время его заразить.
Открытие поможет ученым найти способ остановить распространение болезни и предотвратить исчезновение сорта бананов «кавендиш».