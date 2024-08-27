Бананы могут исчезнуть из продажи

Ли Чжун Ма подчеркнул, что на изучение этой новой вспышки увядания бананов ученые потратили последние 10 лет. Теперь им известно, что уничтожающий бананы «кавендиш» патоген произошел не от того вида, который уничтожил сорт Gros Michel. В геноме TR4 есть дополнительные гены, связанные с выработкой оксида азота, который вреден для бананов. Вероятно, грибок выделяет порцию газа, подавляющего иммунную систему плода, и у грибка появляется время его заразить.