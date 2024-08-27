64% жителей страны сталкиваются с фейками раз в неделю

Posted 27 августа, 19:01
Published 27 августа, 19:01
Modified 27 августа, 19:01
Updated 27 августа, 19:01
Такие данные представил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в ходе пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС, информирует 56orb.
Табак рассказал, что 46% респондентов знают или слышали о фактчекинге, 18% в курсе, но располагают неглубокими знаниями. Аудитория нередко преувеличивает свои способности анализировать информацию. При этом 45% респондентов убеждены, что существующих в стране мер противодействия дезинформации мало. Основной запрос заключается в привлечении к ответственности распространителей фейков и блокировке источников. Однако такой запрос не всегда получается удовлетворить, признал гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
Сейчас в Рунете отмечено некоторое снижение числа копий фейков, а их уникальное количество продолжает оставаться на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, которые связаны с темой СВО, рассказал Владимир Табак. В июле число просмотров упало до 35%, а в августе, после вторжения в Курскую область, стремительно поднялось до 81%. По прогнозам, к концу года в интернете можно будет найти около восьми миллионов копий фейков.
Для эффективной борьбы с дезинформацией необходимо, чтобы в ней принимали участие не только профессионалы, но и пользователи интернета, уверена директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина. Кроме того, аудитория должна осваивать правила информационной гигиены.
На сегодня наиболее актуальным остается вопрос о необходимости подведения законодательной базы для действенной борьбы с дезинформацией. Сегодня в российском законодательстве нет понятия дипфейка, при этом утверждено определение фейковой новости, указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
Фейки остаются основным орудием в информационной войне. Большая часть подобных фейков недолговечна, добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Задача такой дезинформации состоит в том, чтобы заполнить информационное пространство противника за счёт своего количества, пояснил специалист.