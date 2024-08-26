Вывезти на очное обучение в другие регионы готовы 1,6 тыс. белгородских детей

От родителей, которые проживают преимущественно в 20-километровой зоне от госграницы, поступают запросы на вывоз детей на очное обучение в другие регионы. Министр образования Андрей Милёхин отметил, что именно в зоне от 0 до 20 км учебный год начнётся с дистанта. Это Краснояружский, Борисовский, Волоконовский, Белгородский районы, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа.