Воронежская область опередила Белгородскую в рейтинге по вовлечённости в МСП

Белгородская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по вовлечённости населения в малый и средний бизнес. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных, в 2023 году составила 35,4%. При этом численность занятых составила 270,7 тысячи человек — за год рост на на 8,7%.