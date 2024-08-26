Воронежская область опередила Белгородскую в рейтинге по вовлечённости в МСП

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Белгородская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по вовлечённости населения в малый и средний бизнес. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных, в 2023 году составила 35,4%. При этом численность занятых составила 270,7 тысячи человек — за год рост на на 8,7%.
Что касается соседей по Центральному Черноземью, то Воронежская область заняла в рейтинге 37-е место. Здесь доля занятых в предпринимательстве жителей достигла 39,6%. Липецкая область расположилась на 62-й строчке (доля занятых — 33,3%), Курская — на 71-й строчке (31,3%), Тамбовская — на 74-й (30,8%).
Высокие результаты показали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва — там на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится от 56,5% до почти 63% рабочей силы. На последнем же месте в рейтинге расположилась Республика Ингушетия с 13%.