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Белгородская область заняла 53-е место в рейтинге вовлечённости населения в МСП

Воронежская область опередила Белгородскую в рейтинге по вовлечённости в МСП

26 августа 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область заняла 53-е место в рейтинге вовлечённости населения в МСП

РИА «Новости» представило рейтинг по вовлечённости населения регионов в малый и средний бизнес. Какое место занимает в списке Белгородская область и как хорошо в ней развито предпринимательство, читайте далее.
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Рейтинг

Белгородская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по вовлечённости населения в малый и средний бизнес. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных, в 2023 году составила 35,4%. При этом численность занятых составила 270,7 тысячи человек — за год рост на на 8,7%.

Что касается соседей по Центральному Черноземью, то Воронежская область заняла в рейтинге 37-е место. Здесь доля занятых в предпринимательстве жителей достигла 39,6%. Липецкая область расположилась на 62-й строчке (доля занятых — 33,3%), Курская — на 71-й строчке (31,3%), Тамбовская — на 74-й (30,8%).

Высокие результаты показали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва — там на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится от 56,5% до почти 63% рабочей силы. На последнем же месте в рейтинге расположилась Республика Ингушетия с 13%.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Новости Белгорода#Малый и средний бизнес#Белгород
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