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Въезд в ещё три поселения могут закрыть, а экс-мэру Старого Оскола озвучили приговор

Въезд в ещё три поселения могут закрыть, а экс-мэру Старого Оскола озвучили приговор

26 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 26 августа, белгородцы обсуждали вероятное ограничение въезда в ещё три поселения региона, служебные проверки трёх глав муниципалитетов, а также судебное решение о назначении наказания бывшему мэру Старого Оскола. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Ещё три поселения могут закрыть

Въезд в ещё несколько населённых пунктов Белгородской области могут закрыть из-за ухудшения оперативной обстановки. Речь идёт о Дроновке и Порозе Грайворонского городского округа и о Старом Хуторе Валуйского горокруга. Окончательное решение примут на ближайшем совещании оперштаба.

Кроме того, в ещё нескольких районах области ухудшилась обстановка. Из-за этого в школах и детсадах Ракитянского и Ивнянского районов окна оклеят бронеплёнкой. Сделать это должны до 1 сентября. До 10 сентября бронеплёнка на окнах также должна появиться на культурных и спортивных учреждениях, на больницах и на зданиях социальной защиты.

В регионе ещё есть остатки бронеплёнки. Если её будет хватать, то работы выполнят сразу в двух районах, если нет, то в приоритете будут те населённые пункты, где оперативная обстановка хуже: сначала Ракитянский район, а потом — Ивнянский.

Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?
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Глав трёх районов проверят

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести служебную проверку в отношении глав Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. Сообщается, что в муниципалитетах недостаточно внимания уделили безопасности и тренировкам жителей при возможной угрозе.

Через три дня результаты проверки должны доложить главе региона.

Гладков дополнил, что за последние дни Ивнянский и Ракитянский районы стали прифронтовыми. Только в ночь на 25 августа при обстреле Ракитного погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося, будет проведена проверка.

В отношении глав трёх районов в Белгородской области проведут служебную проверку
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Разбирательство длиною в год подошло к концу?

Ещё весной 2023 года бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его взяли под стражу из-за подозрений в трёх эпизодах на общую сумму более 50 млн рублей. Сегодня же, 26 августа, ему озвучили приговор.

Суд назначил Сергиенко 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также предстоит заплатить штраф в размере 20 млн рублей. Он не сможет на протяжении десяти лет занимать должности в государственных учреждениях.

Заявление против чиновника написали его друзья: Денис Гринякин, Владимир Глазкрицкий и Андрей Ротар. Экс-мэр Старого Оскола все полученные средства назвал дачей денег в долг, а в своём последнем слове заявил, что взяток не брал, но занимался незаконной предпринимательской деятельностью вместе с вышеуказанными друзьями.

Суд вынес приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко
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