Въезд в ещё три поселения могут закрыть, а экс-мэру Старого Оскола озвучили приговор

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Въезд в ещё несколько населённых пунктов Белгородской области могут закрыть из-за ухудшения оперативной обстановки. Речь идёт о Дроновке и Порозе Грайворонского городского округа и о Старом Хуторе Валуйского горокруга. Окончательное решение примут на ближайшем совещании оперштаба.
Кроме того, в ещё нескольких районах области ухудшилась обстановка. Из-за этого в школах и детсадах Ракитянского и Ивнянского районов окна оклеят бронеплёнкой. Сделать это должны до 1 сентября. До 10 сентября бронеплёнка на окнах также должна появиться на культурных и спортивных учреждениях, на больницах и на зданиях социальной защиты.
В регионе ещё есть остатки бронеплёнки. Если её будет хватать, то работы выполнят сразу в двух районах, если нет, то в приоритете будут те населённые пункты, где оперативная обстановка хуже: сначала Ракитянский район, а потом — Ивнянский.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести служебную проверку в отношении глав Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. Сообщается, что в муниципалитетах недостаточно внимания уделили безопасности и тренировкам жителей при возможной угрозе.
Через три дня результаты проверки должны доложить главе региона.
Гладков дополнил, что за последние дни Ивнянский и Ракитянский районы стали прифронтовыми. Только в ночь на 25 августа при обстреле Ракитного погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося, будет проведена проверка.
Ещё весной 2023 года бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его взяли под стражу из-за подозрений в трёх эпизодах на общую сумму более 50 млн рублей. Сегодня же, 26 августа, ему озвучили приговор.
Суд назначил Сергиенко 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также предстоит заплатить штраф в размере 20 млн рублей. Он не сможет на протяжении десяти лет занимать должности в государственных учреждениях.
Заявление против чиновника написали его друзья: Денис Гринякин, Владимир Глазкрицкий и Андрей Ротар. Экс-мэр Старого Оскола все полученные средства назвал дачей денег в долг, а в своём последнем слове заявил, что взяток не брал, но занимался незаконной предпринимательской деятельностью вместе с вышеуказанными друзьями.