Въезд в ещё три поселения могут закрыть, а экс-мэру Старого Оскола озвучили приговор

В регионе ещё есть остатки бронеплёнки. Если её будет хватать, то работы выполнят сразу в двух районах, если нет, то в приоритете будут те населённые пункты, где оперативная обстановка хуже: сначала Ракитянский район, а потом — Ивнянский.