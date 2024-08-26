В Белгородском районе доступна бесплатная связь, а в Белгороде — нет. Почему?

В белгородском минцифры ответили, почему в Белгороде нет бесплатной связи

Из-за введения режима ЧС некоторым жителям Белгородской области стала доступна бесплатная сотовая связь. Те, кто до сих пор вынужден платить за услугу, задали властям вопрос о том, как именно формировались списки на компенсацию. Ответил министр цифрового развития.