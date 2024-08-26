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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Почему жителям Белгорода не доступна бесплатная мобильная связь?

В Белгородском районе доступна бесплатная связь, а в Белгороде — нет. Почему?

26 августа 2024, 11:45
Фото: 1MI
Почему жителям Белгорода не доступна бесплатная мобильная связь?

В белгородском минцифры ответили, почему в Белгороде нет бесплатной связи

Из-за введения режима ЧС некоторым жителям Белгородской области стала доступна бесплатная сотовая связь. Те, кто до сих пор вынужден платить за услугу, задали властям вопрос о том, как именно формировались списки на компенсацию. Ответил министр цифрового развития.

С 16 августа после введения режима ЧС федерального характера операторы сотовой связи начали бесплатно предоставлять услуги некоторым белгородцам. Можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять СМС. Входящие звонки тоже бесплатны. Даже при отрицательном балансе белгородцы смогут дозвониться своим близким.

Правда, доступно всё это не везде. Мерой поддержкой могут воспользоваться жители девяти районов Белгородской области. Белгород в их число не попал.

Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков объяснил, что Белгород не включён в вышеуказанный список, потому что «является самостоятельным муниципальным образованием и не входит в состав Белгородского района». А региональные власти уже оказывают всю необходимую помощь жителям.

Он также напомнил, что бесплатно услуги связи доступны в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах.

Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Чрезвычайная ситуация#Связь#Белгород#Сергей Четвериков#Операторы связи#Помощь жителям
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