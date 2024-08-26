В Белгородском районе доступна бесплатная связь, а в Белгороде — нет. Почему?

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
С 16 августа после введения режима ЧС федерального характера операторы сотовой связи начали бесплатно предоставлять услуги некоторым белгородцам. Можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять СМС. Входящие звонки тоже бесплатны. Даже при отрицательном балансе белгородцы смогут дозвониться своим близким.
Правда, доступно всё это не везде. Мерой поддержкой могут воспользоваться жители девяти районов Белгородской области. Белгород в их число не попал.
Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков объяснил, что Белгород не включён в вышеуказанный список, потому что «является самостоятельным муниципальным образованием и не входит в состав Белгородского района». А региональные власти уже оказывают всю необходимую помощь жителям.
Он также напомнил, что бесплатно услуги связи доступны в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах.