«Шансов не было»: военные — о том, как помешали ВСУ закрепиться в белгородском селе

ВСУ хотели закрепиться в Колотиловке Краснояружского района Белгородской области, однако спецназовцы «Анвара» этому помешали. Успех российских военнослужащих сыграл большую роль: если бы ВСУ удалось осесть в белгородском селе, они смогли бы пройти дальше, захватывая и другие населённые пункты региона.