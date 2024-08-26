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ВСУ пытались атаковать белгородское село, но потерпели неудачу

«Шансов не было»: военные — о том, как помешали ВСУ закрепиться в белгородском селе

26 августа 2024, 12:57
Фото: 1MI

ВСУ пытались атаковать белгородское село, но потерпели неудачу

Российский военнослужащий рассказал, как ВС РФ отбили атаку ВСУ в Краснояружском районе. Противник хотел закрепиться в Колотиловке, чтобы продолжить наступление вглубь региона, однако потерпел неудачу. Об это рассказал военкор RT Александр Яремчук.

ВСУ хотели закрепиться в Колотиловке Краснояружского района Белгородской области, однако спецназовцы «Анвара» этому помешали. Успех российских военнослужащих сыграл большую роль: если бы ВСУ удалось осесть в белгородском селе, они смогли бы пройти дальше, захватывая и другие населённые пункты региона.

«Шансов пройти у противника не было абсолютно. <…> Если бы не реакция наших подразделений, если бы не реакция союзных сил, успеха бы не было. По факту мы не допустили прорыва госграницы. Нанесли ощутимый урон противнику, после которого он просто бежал, бросая вооружение», — отметил командир группы с позывным Берет.

Берет рассказал, что противник подъехал к границе с Белгородской областью, высадился и начал атаку с помощью различного оружия. Однако успеха такой приём не принёс: российский командир группы отметил, что атаку ВСУ удалось отбить практически сразу.

В то же время, несмотря на удаление от фронта, до Краснояружского района всё равно достают вражеские дроны, которые остаются главной проблемой для ВС РФ.

В настоящее время активность противника наблюдается только в 40 километрах от границы с Белгородской областью: куда эти резервы пойдут дальше, российские военные пока не знают.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Военкор
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