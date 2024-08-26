Полицейский час отговаривал пьяного белгородца на крыше от рокового поступка

Полицейский убедил белгородца не совершать необдуманный поступок

Инцидент произошёл в посёлке Северный: местный житель в нетрезвом состоянии и с ножом в руке стоял на крыше трёхэтажного здания. Однако полицейскому удалось убедить мужчину не совершать роковой поступок. На это понадобился час, отметили в пресс-службе регионального УМВД.