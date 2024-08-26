Полицейский час отговаривал пьяного белгородца на крыше от рокового поступка

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Сотрудник правоохранительных органов помешал белгородцу совершить «необдуманный поступок». В посёлке Северный Белгородского района рядом с трёхэтажным зданием скопились автомобили экстренных служб — на крыше дома стоял мужчина с ножом в руке.
Один из полицейских незаметно поднялся по пожарной лестнице и стал убеждать 37-летнего белгородца от не совершать роковой поступок. Их диалог длился около часа.
В конце концов полицейский смог уговорить жителя Северного не совершать необдуманный поступок. После этого мужчина самостоятельно спустился с крыши в целости и невредимости.