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Полицейский убедил белгородца не совершать необдуманный поступок

Полицейский час отговаривал пьяного белгородца на крыше от рокового поступка

26 августа 2024, 14:51
Фото: 1MI

Полицейский убедил белгородца не совершать необдуманный поступок

Инцидент произошёл в посёлке Северный: местный житель в нетрезвом состоянии и с ножом в руке стоял на крыше трёхэтажного здания. Однако полицейскому удалось убедить мужчину не совершать роковой поступок. На это понадобился час, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудник правоохранительных органов помешал белгородцу совершить «необдуманный поступок». В посёлке Северный Белгородского района рядом с трёхэтажным зданием скопились автомобили экстренных служб — на крыше дома стоял мужчина с ножом в руке.

Один из полицейских незаметно поднялся по пожарной лестнице и стал убеждать 37-летнего белгородца от не совершать роковой поступок. Их диалог длился около часа.

В конце концов полицейский смог уговорить жителя Северного не совершать необдуманный поступок. После этого мужчина самостоятельно спустился с крыши в целости и невредимости.

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#Александра Склярова#Полицейский#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Нож#Крыша#Северный#Белгород
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