Под ударом был даже Белгород: власти оценили масштаб разрушений после атак ВСУ

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Увеличилось количество пострадавших в результате ночного обстрела посёлка Ракитное 25 августа. Обратился за медицинской помощью ещё один мужчина, ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода.
По последним данным, всего при атаке на населённый пункт погибло пять, а пострадало 14 человек. Шесть из них до сих пор в тяжёлом состоянии.
Один человек погиб в селе Соловьёвка Белгородского района. Он скончался от полученных ран на месте до приезда скорой помощи. В Белгородском районе также повреждены два частных дома и две надворные постройки.
Два мирных жителя пострадали при атаке двух FPV-дронов на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в Краснояружском районе. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказали первую помощь в Краснояружской ЦРБ. Девушку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, мужчина будет долечиваться амбулаторно.
Также в районе повреждены пять домов, девять автомобилей, линии газо- и электроснабжения.
В селе Старый Хутор Валуйского городского округа, куда могут ограничить въезд, после атаки беспилотников повреждены шесть домовладений, социальный объект, линия электропередачи и инфраструктурный объект связи.
Один беспилотник сбили и над Белгородом, обошлось без последствий.
В Грайворонском округе за день полностью сгорели четыре частных дома, ещё шесть домов и надворная постройка получили повреждения. В Волоконовском районе повреждён газопровод.
В Шебекинском городском округе пострадали 16 частных домов, восемь автомобилей, один социальный объект, складское помещение на территории сельхозпредприятия, линии электропередачи и газоснабжения.