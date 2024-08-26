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Кинотеатр «Победа» в Белгороде закрыли в начале года. Что будет с ним дальше?

«Победа» стоять пустой не может: что будет со старейшими кинотеатрами Белгорода?

26 августа 2024, 09:01
Фото: bel.ru
Кинотеатр «Победа» в Белгороде закрыли в начале года. Что будет с ним дальше?

Белгородские власти поделились планами на кинотеатры «Победа» и «Радуга»

Власти рассказали подробнее о новом амплуа «Победы» и «Радуги», которое они смогут примерить уже в ноябре 2024 года, если передача залов в областную собственность состоится.

Кинотеатры в Белгородской области приходят в упадок. Белгородские «Победа» и «Радуга» закрылись, а что с другими? На оперативном совещании рассказали о состоянии киносферы в регионе.

Всего в Белгородской области насчитывается 19 муниципальных залов и 12 частных. 16 муниципальных залов за последние несколько лет модернизировали за счёт федерального бюджета при поддержке Фонда кино. Общая сумма субсидий составила 103 млн рублей. Ещё один кинозал откроют в этом году за средства федбюджета.

Кассовые сборы муниципальных кинозалов за 2023 год составили 15,7 млн рублей, а за восемь месяцев 2024 — 11,8 млн рублей. Все кинозалы работают.

Старейшие кинотеатры «Радуга» и «Победа» в Белгороде предлагают передать в областную собственность и создать на их базе новые креативные площадки. Там смогут, помимо фильмов, устраивать лекции в целях патриотического воспитания детей, показывать коллекции «Мосфильма» в рамках школьной программы, детские показы с интерактивными программами, а также проводить выставки, концерты, открыть творческие мастерские.

Они же могут стать площадкой для кинофестивалей. Один из таких — «БЕЛАРТ», который не смогли провести из-за оперативной обстановки. Запланированы коллаборации с Белгородской филармонией и разработаны планы по проведению виртуальных концертов.

В «Радуге» и «Победе» есть плёночный аппарат, что даёт возможность показывать советские фильмы в оригинальном формате, отмечают чиновники.

При благоприятных обстоятельствах эти кинотеатры могут возобновить свою деятельность в ноябре 2024 года, закончил свой доклад Константин Курганский, министр культуры Белгородской области.

«Не могу сказать, что денег много, но кинотеатр с названием „Победа“ стоять пустой не может в центре города», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что передачу в муниципальную собственность поддержат, потому что перспективы развития этих двух кинотеатров есть.

Гладков добавил, что уровень услуг, а также питания должен быть выше, чем был. Но депутаты и администрация должны принять такое решение, закончил губернатор: «Я надеюсь, мы здесь законодательство не нарушаем».

«Победа» будет жить: Гладков ответил, что будет с закрытым кинотеатром
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