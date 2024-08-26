«Победа» стоять пустой не может: что будет со старейшими кинотеатрами Белгорода?

Всего в Белгородской области насчитывается 19 муниципальных залов и 12 частных. 16 муниципальных залов за последние несколько лет модернизировали за счёт федерального бюджета при поддержке Фонда кино. Общая сумма субсидий составила 103 млн рублей. Ещё один кинозал откроют в этом году за средства федбюджета.