«Победа» стоять пустой не может: что будет со старейшими кинотеатрами Белгорода?

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Кинотеатры в Белгородской области приходят в упадок. Белгородские «Победа» и «Радуга» закрылись, а что с другими? На оперативном совещании рассказали о состоянии киносферы в регионе.
Всего в Белгородской области насчитывается 19 муниципальных залов и 12 частных. 16 муниципальных залов за последние несколько лет модернизировали за счёт федерального бюджета при поддержке Фонда кино. Общая сумма субсидий составила 103 млн рублей. Ещё один кинозал откроют в этом году за средства федбюджета.
Кассовые сборы муниципальных кинозалов за 2023 год составили 15,7 млн рублей, а за восемь месяцев 2024 — 11,8 млн рублей. Все кинозалы работают.
Старейшие кинотеатры «Радуга» и «Победа» в Белгороде предлагают передать в областную собственность и создать на их базе новые креативные площадки. Там смогут, помимо фильмов, устраивать лекции в целях патриотического воспитания детей, показывать коллекции «Мосфильма» в рамках школьной программы, детские показы с интерактивными программами, а также проводить выставки, концерты, открыть творческие мастерские.
Они же могут стать площадкой для кинофестивалей. Один из таких — «БЕЛАРТ», который не смогли провести из-за оперативной обстановки. Запланированы коллаборации с Белгородской филармонией и разработаны планы по проведению виртуальных концертов.
В «Радуге» и «Победе» есть плёночный аппарат, что даёт возможность показывать советские фильмы в оригинальном формате, отмечают чиновники.
При благоприятных обстоятельствах эти кинотеатры могут возобновить свою деятельность в ноябре 2024 года, закончил свой доклад Константин Курганский, министр культуры Белгородской области.
«Не могу сказать, что денег много, но кинотеатр с названием „Победа“ стоять пустой не может в центре города», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что передачу в муниципальную собственность поддержат, потому что перспективы развития этих двух кинотеатров есть.
Гладков добавил, что уровень услуг, а также питания должен быть выше, чем был. Но депутаты и администрация должны принять такое решение, закончил губернатор: «Я надеюсь, мы здесь законодательство не нарушаем».