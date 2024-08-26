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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Новость для геймеров: в 2025 году выйдет новая часть Heroes of Might and Magic

Новость для геймеров: в 2025 году выйдет новая часть Heroes of Might and Magic

26 августа 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Разработчики игры Heroes of Might and Magic объявили о выходе новой части серии в следующем году. Новинка отличается высококачественной графикой и обещает возродить популярную серию. Над созданием приквела к игре работает российская студия.

Во втором квартале 2025 года планируется выход новой части Heroes of Might and Magic, разрабатываемой студией Unfrozen из Санкт-Петербурга. Игра будет выпущена компанией Ubisoft.

Первое, что бросается в глаза после просмотра трейлера, — потрясающая графика. В отличие от предыдущих частей, где она была максимально реалистичной, разработчики вернулись к классическому сказочному стилю, передает newkhakasiya.online.

Сюжет разворачивается на континенте Джадам планеты Энрот и предшествует событиям предыдущих игр. Игроков ожидают интересная нелинейная кампания, мультиплеер и случайно сгенерированные сценарии. С помощью встроенного редактора участники смогут создавать свои собственные кампании и делиться ими с другими игроками.

В новой части представлено шесть фракций: люди, феи, демоны-насекомые, а также темные эльфы и нежить. Какой будет шестая фракция — пока неизвестно.

Также остается под вопросом, появится ли игра официально на российском рынке. Дело в том, что ее издательством занимается Ubisoft, поэтому не исключено, что продажу игры на территории России запретят.

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