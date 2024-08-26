Недвижимость в белгородском приграничье пытаются продать на торгах

Сюжет Приграничье

Хотели бы сейчас приобрести участок в грайворонском Безымено или в Шебекино? В любом случае такая возможность у вас есть. В УФССП России по Белгородской области сообщили, что сейчас на торги выставили больше 20 участков, 11 из которых находятся в приграничье региона.