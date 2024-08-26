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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Белгородцам ответили на жалобы о неприятном запахе

Не резина, а хвойная подстилка? Белгородцы не поверили объяснению о неприятном запахе

26 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI

Белгородцам ответили на жалобы о неприятном запахе

Белгородцы массово жалуются на неприятный запах, который уже несколько дней ощущают жители различных населённых пунктов. Где-то горит хвойная подстилка, где-то вообще ничего не горит, судя по ответам главы Белгородского района. Однако белгородцы отчётливо чувствуют запах резины.

Некоторые белгородцы жалуются на неприятный запах, который стоит в Разумном со вчерашнего дня, 25 августа. В региональном МЧС жителям ответили, что запах связан с горением торфяников. Однако решать эту проблему, считают белгородцы, никто не хочет.

«Проблема в том, что торфяниками никто не занимается. За это лето торфяники горят уже не первый раз. Это говорит о том, что власти не занимаются профилактикой, у нас нет торфяников особых, они, очевидно, горводоканала. То есть после первого пожара никто их не обводнил, не проделал каналы, ни проколы не проделал, не смочил торф и не контролировал это. Проще всего сказать: „их тяжело тушить“. И каждый раз вызывать МЧС», — пишет белгородка.

Однако дело, судя по ответу главы Белгородского района Анны Куташовой, оказалось в другом: в селе Нижний Ольшанец горит хвойная подстилка леса. На территории работают пожарные, отметила Куташова.

Жителей такой ответ не удовлетворил. По их словам, запах начинает отчётливее ощущаться под вечер, причём пахнет резиной. В связи с этим некоторые белгородцы не поверили, что к неприятным ароматам привело горение хвойной подстилки.

Кроме того, на запах пожаловалась и жительница Таврово. Она отметила, что вонь стоит уже не первый день. Однако ей ответили, что на территории этого населённого пункта никаких возгораний и вовсе нет.

Неприятный запах чувствовали также некоторые жители Харгоры в Белгороде, Северного и Дубового.

Напомним, что недавно в районе автовокзала Белгорода жители увидели странную дымку, которая затрудняла дыхание. О том, что это могло быть, рассказал эксперт.

Что показали итоги проверки после массовых жалоб белгородцев на вонь?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Вонь#Неприятный запах#Белгород#Хвоя#Торфяники
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