Не резина, а хвойная подстилка? Белгородцы не поверили объяснению о неприятном запахе

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Некоторые белгородцы жалуются на неприятный запах, который стоит в Разумном со вчерашнего дня, 25 августа. В региональном МЧС жителям ответили, что запах связан с горением торфяников. Однако решать эту проблему, считают белгородцы, никто не хочет.
«Проблема в том, что торфяниками никто не занимается. За это лето торфяники горят уже не первый раз. Это говорит о том, что власти не занимаются профилактикой, у нас нет торфяников особых, они, очевидно, горводоканала. То есть после первого пожара никто их не обводнил, не проделал каналы, ни проколы не проделал, не смочил торф и не контролировал это. Проще всего сказать: „их тяжело тушить“. И каждый раз вызывать МЧС», — пишет белгородка.
Однако дело, судя по ответу главы Белгородского района Анны Куташовой, оказалось в другом: в селе Нижний Ольшанец горит хвойная подстилка леса. На территории работают пожарные, отметила Куташова.
Жителей такой ответ не удовлетворил. По их словам, запах начинает отчётливее ощущаться под вечер, причём пахнет резиной. В связи с этим некоторые белгородцы не поверили, что к неприятным ароматам привело горение хвойной подстилки.
Кроме того, на запах пожаловалась и жительница Таврово. Она отметила, что вонь стоит уже не первый день. Однако ей ответили, что на территории этого населённого пункта никаких возгораний и вовсе нет.
Неприятный запах чувствовали также некоторые жители Харгоры в Белгороде, Северного и Дубового.
Напомним, что недавно в районе автовокзала Белгорода жители увидели странную дымку, которая затрудняла дыхание. О том, что это могло быть, рассказал эксперт.